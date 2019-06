Giorgetti | C' è ancora chi crede a Borghi? | Ma vi sembrano verosimili i

Giancarlo Giorgetti : "Credete ancora a Borghi? I titoli di Stato non sono verosimili. Stop all'operazione" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti esclude qualsiasi ipotesi di lanciare l'operazione minibot, quei titoli di Stato dal piccolo taglio. "C'è ancora chi crede a Borghi? - dice, commentando con una battuta l'idea del presidente leghista della commissione Bilancio dell

Minibot - Giorgetti scredita Borghi : «C'è ancora chi gli crede? Non sono verosimili» : il sottosegretario leghista allo Sport, Giancarlo Giorgetti, ha commentato con una battuta l'idea del presidente leghista della commissione Bilancio della Camera, parlando a Losanna con i...

Giorgetti straccia i minibot : "Non sono verosimili - c'è ancora chi crede a Borghi?" : "Se si potessero fare, lifarebbero tutti". Così il sottosegretario leghista allo Sport ha commentato con una battuta l'idea delpresidente leghista della commissione Bilancio della Camera

Giorgetti straccia i minibot : "Inverosimili - ma c'è ancora chi crede a Borghi?" : "Se si potessero fare, lifarebbero tutti". Cosi' il sottosegretario leghista allo Sport, ha commentato con una battuta l'idea delpresidente leghista della commissione Bilancio della Camera

Governo - ancora divergenze - Giorgetti : 'No al rimpasto - vogliamo autonomia' : Le elezioni europee sono sempre più vicine. Mancano davvero pochi giorni e la politica italiana potrà confrontarsi con quelli che saranno i risultati di una tornata elettorale che si annuncia cruciale per vari aspetti, a partire dal futuro dell'esecutivo. Lega e Movimento Cinque Stelle, a giudicare dagli ultimi scontri dialettici, sembrano aver interrotto la luna di miele, che forse non era mai iniziata, ma che veniva rimpiazzata da un'unità ...

Dl sicurezza - ancora liti. Conte al Colle. Giorgetti : «Così non si va avanti» : Un pranzo tra Giuseppe Conte e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per discutere (a tre giorni dalle elezioni Ue) del decreto sicurezza rinviato nell'ultimo Cdm e di svariati altri...

Siri - difesa di Arata : "Atti pm non ancora al Riesame" | Giorgetti : il figlio ha le carte per lavorare con me | M5s vuole chiarimenti : Non ancora depositati gli atti da parte della Procura in merito all'indagine per corruzione che vede coinvolti Siri e l'ex deputato Paolo Arata. Polemica anche sull'assunzione del figlio di Arata nello staff di Giorgetti.