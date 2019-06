Giochi Europei di Minsk – Ballerini show! Splendido oro nella prova in linea | prestazione

Giochi Europei di Minsk – Prima medaglia azzurra con l’Italia del Tiro con l’arco : bronzo a squadre : bronzo a squadre per gli Azzurri dell’arco ai Giochi Europei di Minsk: domani le sfide mixed team che valgono il pass per Tokyo 2020 Marco Galiazzo, Mauro Nespoli e David Pasqualuccci regalano all’Italia dell’arco la Prima medaglia ai Giochi Europei di Minsk 2019. Gli azzurri vincono il bronzo nel ricurvo a squadre battendo 6-2 al Spagna. Domani le sfide del mixed che valgono la qualificazione per i Giochi Olimpici di Tokyo. Se ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo : Elisa Balsamo quinta - l’oro della prova in linea femminile all’olandese Wiebes : Olanda vs Italia: un vero duello tra le nazioni più forti vinto dall’Olanda. Elisa Balsamo quinta nella prova in linea femminile elite dei Giochi Europei di Minsk Si è conclusa con una volata di gruppo la prova in linea donne élite che sul circuito cittadino di Minsk2019 (120 km totali) che ha aperto gli European Games dedicati al Ciclismo dopo un acceso duello, che ha infiammato le strade della Biellorussia, tra Olanda e Italia. La ...

Giochi Europei di Minsk – Ciclismo - domani la prova in linea dedicata agli uomini élite : le sensazioni del ct Cassani : La Nazionale di Cassani pronta per la prova in linea dedicata agli uomini elite ai Giochi Europei di Minsk Davide BALLERINI (ASTANA PRO TEAM), Niccolo BONIFAZIO (DIRECT ENERGIE), Marco CANOLA (NIPPO-VINI FANTINI-FAIZANÈ), Dario CATALDO (ASTANA PRO TEAM) e Mattia CATTANEO (ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC), sono i cinque alfieri azzurri della Nazionale élite che domenica 23 giugno disputeranno l’European Games 2019, prova in linea. 180 i ...

La Bielorussia si scopre con i Giochi europei : Minsk, 21 giu. (Labitalia) - Sono 30mila i visitatori, secondo le stime ufficiali, che assisterann[...]

Tiro a segno - Giochi Europei Minsk 2019 : il vantaggio di poter guardare a Tokyo 2020 - senza la pressione degli asiatici : Da Minsk a Tokyo. Il Tiro a segno continentale si prepara ad affrontare gli European Games 2019 e per tantissimi degli shooter che si schiereranno sulle linee di sparo del nuovo Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex l’obiettivo sarà uno solo, il più importante: quello di riuscire a ottenere un pass per Tokyo 2020. Ogni singola specialità individuale in programma, quindi nessun evento Mixed, metterà a disposizione una carta per la ...

Calcio - Europei Under21 : l’Italia vuole chiudere i Giochi del girone A - Belgio-Spagna da dentro-fuori : Gli Europei Under21 di Calcio proseguono a grande velocità. E’ il tempo della seconda giornata di incontri del gruppo A, quello dell’Italia per intenderci. Gli azzurrini, reduci dal perentorio successo 3-1 contro la Spagna, hanno voglia di riconfermarsi contro la Polonia (ore 21.00), in vetta al raggruppamento con il Bel Paese, vista la vittoria a sorpresa contro il Belgio (3-2). Gli uomini di Gigi Di Biagio a Bologna vanno, quindi, ...

Giochi Europei di Tiro con l’Arco - oggi l’arrivo degli azzurri a Minsk : in palio due pass per Tokyo 2020 : L’Italia schiererà gli azzurri appena tornati in patria dalla rassegna iridata: Mauro Nespoli, Marco Galiazzo, David Pasqualucci, Tatiana Andreoli, Lucilla Boari e Vanessa Landi Dopo i Mondiali in Olanda gli azzurri sono di nuovo in viaggio, questa volta verso Minsk, per disputare la seconda edizione dei Giochi Europei. In Bielorussia le gare di Tiro con l’arco sono previste dal 21 al 27 giugno con la possibilità di ottenere il ...

Tiro a volo - Giochi Europei Minsk 2019 : in Bielorussia si va a caccia delle carte olimpiche per Tokyo 2020 : Il Marshal Timoshenko Shooting Sports Complex è pronto ad accogliere le gare di Tiro a volo che si terranno a Minsk, durante la seconda edizione dei Giochi Europei. Un impianto rimesso a nuovo per l’occasione che si trasformerà nel teatro di gare – riservate agli shooter del Vecchio Continente – dal “profumo di spareggio” verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella capitale bielorussa infatti sbriciolare più piattelli ...

Giochi Europei Minsk 2018 : partono i primi azzurri - c’è anche il portabandiera Clemente Russo : Tutto pronto per la seconda edizione dei Giochi Europei: dal 21 al 30 giugno sarà Minsk la capitale sportiva del Vecchio Continente. In Bielorussia va in scena infatti l’evento multidisciplinare: 4000 atleti impegnati nelle 16 discipline in programma. Sta per partire la prima delegazione azzurra: domani il volo per 29 dei 179 (106 uomini, 73 donne) che prenderanno parte ai Giochi. In partenza le due squadre di Basket 3×3, dove al ...

Tiro a volo - Giochi Europei Minsk 2019 : i convocati dell’Italia. Si punta su Grazini e Pellielo : Per il Tiro a volo internazionale è il momento di tornare in pedana a sbriciolare piattelli. Inizia la lunga volata verso i Mondiali di Lonato 2019, che si terranno a inizio luglio, ma prima ancora vi saranno i Giochi Europei di Minsk; dove ci sarà la possibilità di ricercare la carta olimpica in previsione di Tokyo 2020. Un momento delicato quindi che apre la calda estate di Trap e Skeet. Proprio quel Trap dove, al maschile, l’Italia è ...

Tiro a segno - Giochi Europei Minsk 2019 : i convocati dell’Italia. Ci sono Giordano - Mazzetti e Zublasing : La stagione internazionale del Tiro a segno non si ferma mai e cosi dopo la terza tappa della Coppa del Mondo, tenutasi in quel di Monaco di Baviera, per gli shooters del Vecchio Continente è tempo di voltare pagina e pensare ai Giochi Europei di Minsk. In Bielorussia infatti, sarà nuovamente tempo di gare e soprattutto di caccia ai pass olimpici verso Tokyo 2020. In ogni contest infatti ve ne sarà uno a disposizione e anche l’Italia ...