Giancarlo Giorgetti | Credete ancora a Borghi? I titoli di Stato non sono

Giancarlo Giorgetti rivela : "Tra una settimana si capirà tutto sulle sorti del governo gialloverde" : "Tra una settimana si capirà tutto", diceva ieri venerdì 21 giugno il sottosegretario Giancarlo Giorgetti ai leghisti che gli chiedevano se Salvini aprirà la crisi. "Serve una giusta causa per sciogliere un contratto" ribadiva. Ed ecco che il movente è stato trovato: tra una settimana infatti Bruxel

Giulia Bongiorno vola direttamente a Palazzo Chigi. Indiscreto : prende il posto di Giancarlo Giorgetti : Hanno parlato di rimpasto durante il vertice a Palazzo Chigi Matteo Salvini, Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Il nodo è la nomina di Giancarlo Giorgetti a commissario Ue. Se alla fine dovesse andare a Bruxelles, il suo posto di sottosegretario alla presidenza di Palazzo Chigi potrebbe andare a Giulia

Olimpiadi Invernali 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Sarà una sfida all’ultimo voto. Speriamo di festeggiare lunedì” : Tutto pronto per il rush finale. A Losanna lunedì si concluderà la sfida tra Milano-Cortina e Stoccolma-Are: verrà decisa infatti quale sarà la candidatura migliore tra quella italiana e quella svedese per andare ad ospitare i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Il Bel Paese ci crede e sogna in grande: l’obiettivo è tornare ad ospitare i Cinque Cerchi a distanza di 20 anni da Torino 2006. A parlare all’ANSA è Giancarlo ...

Giancarlo Giorgetti "non risponde più al telefono per paura dei magistrati : per parlargli..." : "Un quadro desolante", lo ha definito qualche giorno fa Giorgia Meloni. Il riferimento è allo scandalo-procure, iniziato dal Csm e da Luca Palamara e che ha finito per scoperchiare un torbido gioco di potere, oltre a relazioni pericolosissime tra magistratura e politica (si pensi a Luca Lotti). Tant

Giancarlo Giorgetti - ultimo delirio della sinistra : "Non canta l'inno nazionale" : Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, è sotto accusa per non aver cantato a squarciagola l' inno di Mameli prima della partita di calcio tra le nazionali giovanili di Italia e Spagna, dagli azzurri vinta brillantemente, per la cronaca. E chissenefrega? Non è mica da

Matteo Salvini - rivolta nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chiedono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro

Olimpiadi Invernali 2026 - Giancarlo Giorgetti : “Ce la metteremo tutta per vincere la nostra gara” : Si è tenuta oggi a Palazzo Chigi la premiazione dei campioni degli sport Invernali e per l’occasione il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, ha parlato agli atleti delle aspettative circa la sempre più imminente scelta per l’assegnazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Queste le dichiarazioni di Giorgetti riportate dall’ANSA: “Siamo impegnati a raggiungere altri importanti obiettivi che ...

Giancarlo Giorgetti prima del vertice : "Io commissario Europeo? Ipotesi non è sul tavolo" : A poche ore dal vertice tra Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, è Giancarlo Giorgetti ad anticipare uno dei temi all'ordine del giorno: "Io come commissario dell'Unione Europea? Non ci ho mai pensato. Non è assolutamente di attualità", taglia corto il sottosegretario l

Giancarlo Giorgetti : minibot non sono anticamera per uscita da euro : Giancarlo Giorgetti: I minibot non sono l'anticamera per l'uscita dall'europa e da euro. sono proposte da discutere, come Monopoli che si gioca in due

Giancarlo Giorgetti avverte Matteo Salvini : "Le leadership sono cicliche - dovrà aggiustare la rotta" : "Si stanno verificando le condizioni perché questo governo duri" ora che i due vicepremier "si stanno incontrando e finalmente si stanno parlando". Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, è intervenuto al convegno dei Giovani imprenditori di Confindustria e h

Giancarlo Giorgetti e Matteo Salvini rilanciano i minibot : “Sono una soluzione possibile” : L'ipotesi dei minibot viene considerata una "soluzione possibile" dalla parte leghista del governo. Secondo il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, si tratta di "una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita".Continua a leggere

Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti contro Giuseppe Conte - governo finito : "Pioggia radioattiva" : Il discorso di Giuseppe Conte, che ha messo sul piatto le sue dimissioni, non ha placato affatto le liti tra Lega e M5s. In serata, infatti, è saltato il vertice sul decreto sblocca-cantieri: poche ore dopo le parole del premier, una nuova lite. Il governo, insomma, sembra finito, kaputt, manca quas

Giancarlo Giorgetti sulle autonomie : "Non si può non rispettare la volontà del popolo - sarebbe imbarazzante" : "Questi processi non possono essere fatti per strappi politici, però non si può neanche ignorare quella che è la volontà del popolo". Giancarlo Giorgetti, in audizione sulle autonomie in Commissione Federalismo Fiscale, spiega che altrimenti "diventa imbarazzante per tutti, per il governo, per il Pa

Giancarlo Giorgetti - la resa dei conti il giorno dopo il voto : il dato che il governo non può ignorare : Per capire come sarà andato davvero il voto per le elezioni Europee, sarà indispensabile secondo Giancarlo Giorgetti considerare la percentuale dell'affluenza, quasi quanto quella dei consensi che ogni singola lista riuscirà a raccogliere. Quel dato non può essere trascurato, soprattutto in un Paese