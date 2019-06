Gatti | volpi | aquile | pipistrelli Le spie sono delle bestie

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Massimiliano Parente Lo storico del servizi speciali rivela tutti i trucchi. Dai felini usati come cimici ai mammiferi volanti bombardieri Chi non ricorda Il dottor Stranamore, il fantastico film di Stanley Kubrick con Peter Sellers? Che raccontava un folle equivoco che condurrà il mondo alla guerra nucleare. Per fortuna solo un film, ma la realtà, si sa, supera spesso la fantasia, di sicuro quella cinematografica. Dall'inizio della Guerra Fredda in poi, infatti, se nevistebelle. Anzi, non siviste, ma ci siamo andati vicini. È una lunga e pazzesca storia raccontata da Vince Houghton, storico e curatore dell'International Spy Museum di Washington, nel suo saggio Il pipistrello bomba (Bollati Boringhieri) dedicato a tutti i progetti militari ideati, sperimentati e mai realizzati. Con largo uso di animali di ogni genere. A cominciare dai. Fu un'idea ...

FirmatoMorgan : @Se23rex I sinistri sono proprio alla frutta: dopo burattini, asini, mangiafuoco, gatti e volpi, trans...mancava la… - oniplasic : @RepubblicaTv qualcuno avvisi Bennato che ci serve un'altra canzone sui gatti e le volpi - spaz_dj : @SteAlbamonte Fai finta di 'rosicare' ma #DiBattista viene utilizzato dalla stampa di opposizione per denigrare il… -