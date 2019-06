Galeone | ' Allegri si è sentito tradito dalla Juve | dispiaciuto per Andrea Agnelli'

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Lantus la scorsa estate ha acquistato Cristiano Ronaldo con l’obiettivo di conquistare la Champions League, nonostante ciò non è riuscita a dominare in Europa e dunque la società ha preso la decisione di esonerare l’allenatore Massimiliano, forse per dare nuovi stimoli a un ambiente diventato ormai 'consuetudinario' e in grado di dominare solo in Serie A. L’allontanamento diè stato uno degli argomenti trattati da Giovanninell’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”. Sul 'tradimento' dellaL'intervistato ha sottolineato che il suo amiconon ha digerito il divorzio: “Si èin particolare per”. L’intervistato ha rivelato di aver consigliato a Max di separarsi dal club digià qualche anno fa. Il nuovo tecnico dellantus, Maurizio Sarri, non è nelle grazie dell’ex Pescara, infatti questo ...

