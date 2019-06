Foto – Il colpo d’azzurro del nuovo San Paolo

ilnapolista

(Di domenica 23 giugno 2019) Ecco alcune immagini delSan. Sono quasi completamente ultimati i lavori di restyling dell’impianto di Fuorigrotta per le Universiadi che prenderanno il via il 3 luglio. Gli interventi più visibili sono stati fatti sulle tribune, con il rifacimento delle superfici e la sostituzione dei seggiolini rossi, e sull’area del campo, dove è stata rifatta completamente la pista di atletica, per un costo complessivo di circa 10 milioni di euro. Pronti anche i due maxischermi. L'articolo– Ild’azzurro delSanilNapolista.

napolista : Foto – Il colpo d’azzurro del nuovo SanPaolo Sono quasi ultimati i lavori di ristrutturazione dell’impianto di Fuor… - heartxndsoul : @thevscientist Ho visto una foto con la classifica costruttori e mi è venuto un colpo al cuore - luca_twr : E tanti complimenti a @LaCastelliM5s per questo ennesimo colpo di genio (con tanto di foto pensante!) “Mettere le m… -