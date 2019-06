Formula Uno | nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes | Hamilton davanti a Bottas

Formula Uno - il Gp di Francia in diretta : Mercedes davanti - le Ferrari inseguono : È in corso il Gran Premio di Francia sul circuito di Le Castellet: Lewis Hamilton, scattato dalla pole position, è in fuga, inseguito dal compagno di squadra Vallteri Bottas e Charles Leclerc. Più indietro la Ferrari di Sebastian Vettel L'articolo Formula Uno, il Gp di Francia in diretta: Mercedes davanti, le Ferrari inseguono proviene da Il Fatto Quotidiano.

Formula 1 - Jean Todt mette da parte il suo passato in Ferrari : “il ricorso? Ci sarà sempre qualcuno che…” : Il presidente della FIA si è soffermato sulla decisione dei Commissari di confermare la penalità per Vettel I quattro Commissari del Collegio istituito per il Gran Premio del Canada hanno confermato la penalità per Sebastian Vettel anche a distanza di due settimane, mantenendo la propria linea nonostante le nuove prove addotte dalla Ferrari. photo4/Lapresse Una decisione su cui si è soffermato anche Jean Todt, esprimendo il proprio punto ...

Formula Uno 2019 - calendario : date GP e orari partenza - dove vedere le gare in tv e streaming : Formula 1 2019, come seguire tutti i gran premi in diretta tv? A che ora scatta il semaforo verde? Ecco tutte le...

Sky - ottimi ascolti per Italia femminile e Formula Uno : Due grandi dirette sport nella giornata di ieri di Sky. Alle 13, la Nazionale di calcio femminile ha debuttato contro l’Australia. Il match è stato seguito su Sky Sport Mondiali da 704 mila spettatori medi con il 4,6% di share e oltre 1 milione 490 mila contatti unici. In totale, con i successivi passaggi durante […] L'articolo Sky, ottimi ascolti per Italia femminile e Formula Uno è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e ...

Formula Uno - dove vedere il Gran Premio del Canada in Tv : dove vedere Gran Premio Canada Formula Uno Tv streaming. Nuovo appuntamento per il Mondiale di Formula Uno, finora dominato letteralmente dalla Mercedes, protagonista di una stagione superiore anche alle aspettative più rosee. Le speranze di chi pensava che la Ferrari potesse contrastare le Frecce d’argento sono state al momento deluse a causa di una monoposto […] L'articolo Formula Uno, dove vedere il Gran Premio del Canada in Tv è ...

Formula 1 – Hamilton sincero : “Montecarlo circuito difficile ma bellissimo. Posso tornare a casa a cucinare - non ho uno chef!” : Lewis Hamilton si gode il ‘contorno’ glamour di Montecarlo prima della gara: il pilota Mercedes vive nel Principato e scherza sul fatto di non avere uno chef e cucinare i suoi pasti da solo Dopo la pole position ottenuta ieri al termine delle qualifiche, Lewis Hamilton potrebbe aver già ipotecato il successo nella gara di Montecarlo. Sul circuito del principato infatti, è complicato superare ed un pilota esperto e veloce come ...

Formula 1 - Toto Wolff ammette : “mi sento uno zombie - continuo a riguardare le nostre foto e…” : Il team principal della Mercedes è tornato a parlare della morte di Niki Lauda, rivelando di avvertire molto la sua mancanza L’assenza di Niki Lauda si fa sentire eccome in casa Mercedes, considerando quanto l’ex pilota austriaco sia stato presente nel box nel corso degli ultimi anni. LaPresse/Photo4 La sua morte ha toccato profondamente tutti i membri del team, in particolare Toto Wolff che ha esternato le sue emozioni nel ...

È morto a 70 anni Niki Lauda - leggenda della Formula Uno : Niki Lauda addio: il campione della Formula Uno è morto lunedì in Svizzera all'età di 70 anni. Ad annunciarlo la famiglia del pilota con un annuncio pubblicato su siti...

E’ morto Niki Lauda : Formula 1 a lutto - addio ad uno dei più grandi piloti della storia : Niki Lauda ci ha lasciati nella notte, “circondato dalla famiglia” come recita la nota che ha annunciato oggi il decesso dell’ex pilota addio a Niki Lauda, leggenda della Formula Uno con la passione del volo. Il campione, considerato tra i migliori piloti di sempre, si è spento i “pacificamente nel sonno lunedì circondato dalla famiglia“. Ad annunciarlo una portavoce della famiglia. “I suoi risultati ...