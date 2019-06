Formula 1 – Wolff sorride in Francia | dal regolamento al ‘rischio’ di Bottas sul finale

Formula 1 – Toto Wolff ne è sicuro : “Lewis Hamilton si ritirerà a breve - ecco quando. Ha in mente solo una cosa…” : Toto Wolff parla del futuro di Lewis Hamilton e svela quanti anni di carriera restino ancora al pilota britannico: il campione del mondo della Mercedes ha un record da battere prima di ritirarsi Mettendo per un attimo da parte le polemiche riguardanti la vittoria del Gp del Canada, in casa Mercedes si guarda al futuro di Lewis Hamilton. Il pilota britannico, in scadenza il prossimo anno, ha tutta l’intenzione di raggiungere i 7 ...

Formula 1 - Esteban Ocon confida in Toto Wolff : “sta lavorando per trovarmi un sedile il prossimo anno” : Il pilota francese è rimasto fermo in questa stagione, ricoprendo il ruolo di terzo pilota in Mercedes alle spalle di Hamilton e Bottas Esteban Ocon non si nasconde, l’obiettivo del francese è quello di tornare a guidare stabilmente in Formula 1 nella prossima stagione. Dopo l’esperienza in Force India, niente sedile per lui nel 2019 ma solo il ruolo di riserva in Mercedes, alle spalle di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Toto ...

Formula 1 – Il segreto della Mercedes vincente e le riunioni nella casa di Harry Potter - Aldo Costa svela : “ecco dove ci porta Wolff” : Aldo Costa tra riunioni ‘magiche’ e segreti vincenti: le rivelazioni del technical advisor Mercedes La stagione 2019 di Formula 1 sta regalando tanto spettacolo, tra vittorie, bagarre in pista e qualche polemica di troppo. La gara di Montreal si porta dietro ancora uno strascico importante, ma i piloti sono pronti adesso a lasciarsi tutto alle spalle e pensare al Gp di Francia. LaPresse/Photo4 La Ferrari andrà a caccia del ...

Formula 1 – La Mercedes inizia a ‘barcollare’? Wolff ammette : “a Montreal primi campanelli d’allarme - ecco cosa ci aspettiamo dalla Francia” : Toto Wolff, i campanelli d’allarme di Montreal e la battaglia del Paul Ricard: le parole del team principal Mercedes alla vigilia del Gp di Francia Un nuovo weekend di gara di Formula 1 è pronto a partire: domani i piloti saranno protagonisti del giovedì dedicato a fan stampa sul circuito di Paul Ricard, per poi concentrarsi da venerdì mattina sul lavoro da svolgere a bordo delle loro monoposto per le prove libere del Gp di ...

Formula 1 - Toto Wolff mette in guardia la Ferrari : “rischiano grosso se chiedono il diritto di revisione” : Il team principal della Mercedes ha parlato della possibilità che la Ferrari chieda il diritto di revisione per quanto avvenuto in Canada, esprimendo il suo punto di vista La Ferrari ha intenzione di esercitare il diritto di revisione previsto dal Codice Sportivo per quanto riguarda la penalità inflitta a Vettel, utilizzando una strada poco praticata in Formula 1. Photo4/LaPresse Si tratta di una carta a disposizione dei team, che possono ...

Formula 1 - la clamorosa ammissione di Toto Wolff : “Hamilton ha rischiato di non gareggiare in Canada” : Il team principal della Mercedes ha rivelato un retroscena alquanto sorprendente, relativo al pre-gara di Montreal Lewis Hamilton ha rischiato di non partecipare al Gran Premio del Canada, il motivo riguarda la perdita idraulica scoperta dai meccanici Mercedes a poche ora dal via della gara. photo4/Lapresse La clamorosa rivelazione porta la firma di Toto Wolff, che ha fatto luce su questa situazione ai microfoni di Autosport: “quello ...

Wolff critica la Ferrari : “penalizzazone? Fate del male alla Formula 1 attaccando i commissari. Vettel? Non è prigioniero” : Toto Wolff critica la Ferrari dopo la penalizzazione subita da Vettel in Canada: il team principal Mercedes punta il dito contro le critiche arrivate da Maranello contro i commissari di gara e l’interpretazione del regolamento Finale quantomai controverso quello del Gp del Canada. Vettel ha vinto in pista, ma sul primo gradino del podio è salito Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari è stato infatti penalizzato di 5 secondi, a causa ...

Formula 1 – Vettel penalizzato a Montreal - il commento di Toto Wolff : “capisco la sua frustrazione - ma…” : Toto Wolff commenta l’incredibile finale di gara di oggi al Gp del Canada: le parole del team principal Mercedes sulla penalizzazione di Vettel a Montreal Davvero incredibile quanto accaduto oggi a Montreal: Sebastian Vettel, quasi ad un passo dalla sua prima vittoria stagione, ha ricevuto una sanzione di 5 secondi per una manovra scorretta compiuta a circa 20 giri dal termine del Gp del Canada. Il tedesco della Ferrari, pur avendo ...

Formula 1 - Binotto non usa mezzi termini : “quello che dice Wolff non mi interessa - il vincitore per noi è Vettel” : Il team principal della Ferrari ha espresso il proprio disappunto dopo la gara di Montreal, riordinando però subito le idee in vista del prossimo appuntamento Furia e delusione in casa Ferrari dopo il Gp del Canada, la penalizzazione di Vettel ha lasciato con l’amaro in bocca il team di Maranello, costretto a vedersi sfuggire di mano una vittoria ottenuta in pista. photo4/Lapresse Sulla questione è intervenuto Mattia Binotto ai ...

Formula 1 - Toto Wolff critico : “il regolamento 2021? C’è una novità che non mi va proprio giù” : Interrogato sulla bozza del nuovo regolamento presentata a Montreal dalla Federazione, Toto Wolff ha espresso le proprie perplessità Nel week-end di Montreal le scuderie hanno potuto dare una prima occhiata alla bozza del regolamento che, dal 2021, dovrebbe sostituire quello attualmente in vigore. photo4/Lapresse Le prime novità hanno creato numerose discussioni, soprattutto per quanto riguarda il parco chiuso, esteso ulteriormente ...

Formula 1 - Toto Wolff difende Bottas : “quanto accaduto a Monaco con Verstappen lo renderà più forte” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione vissuta da Bottas a Montecarlo, dove il finlandese è stato privato del secondo posto a causa di un contatto con Verstappen La gara di Monaco non è stata affatto positiva per Valtteri Bottas, toccato in pit-lane da Verstappen e costretto ad una nuova sosta costatagli il terzo posto finale. AFP/LaPresse Una situazione difficile da accettare, su cui ha provato a soffermarsi Toto ...

Formula 1 – Toto Wolff ammette : “nel finale strategia sbagliata. Critiche di Hamilton? Siamo il suo ‘muro del pianto'” : Toto Wolff ammette di aver sbagliato la scelta delle gomme nel finale di gara e incassa le Critiche di Hamilton con un sorriso: il team principal Mercedes critica invece la penalità assegnata a Verstappen Ancora una vittoria per la Mercedes in questo inizio di stagione, anche se questa volta niente doppietta. Hamilton chiude al primo posto a Montecarlo nonostante qualche problema alle gomme nel finale, Bottas si piazza terzo dietro Vettel. ...

Formula 1 - Toto Wolff ammette : “mi sento uno zombie - continuo a riguardare le nostre foto e…” : Il team principal della Mercedes è tornato a parlare della morte di Niki Lauda, rivelando di avvertire molto la sua mancanza L’assenza di Niki Lauda si fa sentire eccome in casa Mercedes, considerando quanto l’ex pilota austriaco sia stato presente nel box nel corso degli ultimi anni. LaPresse/Photo4 La sua morte ha toccato profondamente tutti i membri del team, in particolare Toto Wolff che ha esternato le sue emozioni nel ...

Formula 1 - i tifosi della Mercedes sognano l’en plein : Toto Wolff però interviene a gamba tesa : Interrogato sulla possibilità di vincere tutte le gare in calendario, Toto Wolff ha chiesto di mantenere i piedi ben piantati a terra Cinque doppiette in cinque Gran Premi, la Mercedes vola in questo inizio di Mondiale di Formula 1. Hamilton e Bottas si sono divisi i successi, con il britannico avanti 3-2 dopo essersi imposto a Barcellona. photo4/Lapresse Una superiorità netta che, tuttavia, non spinge Toto Wolff a rilassarsi, anzi lo ...