Formula 1 – Verstappen quarto in Francia | l’olandese soddisfatto | “contento di aver

Formula 1 – Hamilton prende il volo - Verstappen si avvicina a Vettel : la nuova classifica piloti : Lewis Hamilton sempre più imprendibile: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Francia 2019 79ª vittoria in carriera per Lewis Hamilton oggi al Gp di Francia: ancora una doppietta per la Mercedes, con Bottas secondo a Le Castellet, seguito da Charles Leclerc e Max Verstappen. Una gara senza storia per il britannico della Mercedes, che ha preso presto il largo, gestendo impeccabilmente il suo vantaggio fino al traguardo. Applausi per ...

Formula 1 – Manovra sbagliata nelle FP2 - Hamilton fa chiarezza : “ecco cosa ho fatto appena ho visto Verstappen” : Hamilton fa chiarezza in merito alla Manovra sbagliata nelle FP2: ecco quanto accaduto dal punto di vista del pilota Mercedes Nel corso delle FP2 corse ieri sul circuito del Gp di Francia, Lewis Hamilton è stato protagonist adi una particolare Manovra che lo ha fatto finire sotto investigazione. Hamilton ha perso il controllo della sua Mercedes alla Curva 4, finendo poi fuori alla Curva 5. Nel tentativo di rientrare in pista, la sua ...

Formula 1 – Nessuna penalità per Hamilton dopo la manovra che ha ostacolato Verstappen : ecco il motivo della decisione : Lewis Hamilton graziato dopo le FP2 di Le Mans: la manovra con la quale ha ostacolato Verstappen non è stata giudicata pericolosa. Nessuna penalizzazione per il pilota Mercedes Doppio sorriso per Lewis Hamilton nella giornata di oggi. Il pilota Mercede si è visto prima confermare la vittoria nel Gp del Canada, decisione che ha scatenato la delusione di Vettel che ha parlato anche di ritiro; successivamente, la manovra con la quale ha ...

Formula 1 – Terminate le FP1 in Francia : le Mercedes fanno la voce grossa - Verstappen si mette tra le Ferrari [TEMPI] : I due alfieri delle Frecce d’Argento si piazzano davanti a tutti al termine della prima sessione di libere, Leclerc subito dietro a tre decimi La Mercedes comincia alla grande il week-end di Le Castellet, dominando la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia. Lewis Hamilton stacca il miglior tempo, fermando il crono sull’1:32.738 e precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas di 69 millesimi. Alle spalle ...

Formula 1 – In Francia si parla solo della penalità di Vettel - Verstappen spiazza tutti : “ecco cosa penso” : Max Verstappen commenta la penalità inflitta a Vettel nel corso del Gp del Canada 2019: le parole dell’olandese della Red Bull E’ tutto pronto al Paul Ricard per un nuovissimo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1. I piloti hanno incontrato oggi la stampa e i tifosi in attesa di scendere in pista domani per le prime sessioni di prove libere del Gp di Francia 2019. Nonostante siano passate quasi due settimane, non si fa ...

Formula 1 - Helmut Marko ‘stoppa’ Max Verstappen : “vi svelo cosa ho dovuto proibirgli di fare” : Il consulente della Red Bull ha ammesso di aver proibito a Max Verstappen di provare una MotoGp Helmut Marko deve tenere a bada Max Verstappen, che continua a non fare mistero della sua passione per la MotoGp. In passato l’olandese aveva rivelato di voler provare uno dei mostri della classe regina, venendo però stoppato dal super consulente della Red Bull. photo4/Lapresse Un botta e risposta riproposto anche in questi ...

Formula 1 – Senti Max! Che frecciata di Verstappen a papà Jos : “il pilota sono io non lui” : Max Verstappen prende le distanze da papà Jos: che affondo del pilota olandese della Red Bull al padre La stagione 2019 di Formula 1 non ha regalato finora alla Red Bull e ai suoi piloti le soddisfazioni desiderate. Max Verstappen sta affrontando un periodo complicato e duro dopo i buoni risultati ottenuti lo scorso anno, che facevano sperare in una bellissima lotta a tre per il Mondiale di F1. Negli ultimi tempo si parla tanto di un ...

Formula 1 - Max Verstappen tra presente e futuro : “passare alla Mercedes? Posso dire che…” : Il pilota della Red Bull ha parlato del proprio futuro, nel quale potrebbe esserci la Mercedes Le sue prestazioni sono cresciute in maniera inversamente proporzionale agli errori, drasticamente calati ormai da qualche tempo. Max Verstappen è notevolmente maturato, grazie ovviamente alle battute a vuoto commesse negli scorsi anni. Photo4/LaPresse Adesso è un pilota veloce e consistente, tanto da attirare l’attenzione della Mercedes ...

Formula 1 – L’incidente di Magnussen penalizza Verstappen che resta fuori dal Q3 : sfortuna o strategia sbagliata? : Magnussen si schianta nel finale del Q2 delle qualifiche del Gp del Canada: secondo turno concluso in anticipo, con Verstappen grande escluso Brutto incidente durante le qualifiche del Gp del Canada. Durante il Q2, Kevin Magnussen si è schiantato contro le barriere, costringendo i commissari di gara a far sventolare la bandiera rossa. Secondo turno di qualifiche sospeso in anticipo dunque, con Max Verstappen primo degli esclusi. Il pilota ...

Formula 1 - Verstappen sfida i pronostici : “Ferrari e Mercedes favorite in Canada? Sono curioso di scoprirlo” : Il pilota della Red Bull ha parlato alla vigilia del Gran Premio del Canada, esprimendo le proprie sensazioni sull’appuntamento in programma a Montreal Nel Principato è andato vicino alla vittoria, salvo poi essere retrocesso in quarta posizione per unsafe release. In Canada Max Verstappen vuole riprendersi quanto lasciato per strada a Monaco, ma non sarà facile considerando le caratteristiche della pista di ...

Formula 1 – Vettel e Verstappen a confronto - Ricciardo non ha dubbi : “senza nulla togliere a Seb…” : Daniel Ricciardo e le differenze tra Vettel e Verstappen: l’australiano della Renault non ha dubbi E’ iniziata una nuova settimana dedicata alle quattro ruote: dopo il Gp del Mugello di MotoGp gli appassionati dei motori si concentreranno su un nuovo appuntamento della stagione 2019 di Formula 1, il sesto, in programma in Canada. Alla vigilia della partenza per Montreal, Daniel Ricciardo è stato ospite del podcast di Nico ...

Formula 1 - Toto Wolff difende Bottas : “quanto accaduto a Monaco con Verstappen lo renderà più forte” : Il team principal della Mercedes ha parlato della situazione vissuta da Bottas a Montecarlo, dove il finlandese è stato privato del secondo posto a causa di un contatto con Verstappen La gara di Monaco non è stata affatto positiva per Valtteri Bottas, toccato in pit-lane da Verstappen e costretto ad una nuova sosta costatagli il terzo posto finale. AFP/LaPresse Una situazione difficile da accettare, su cui ha provato a soffermarsi Toto ...

Formula 1 - retroscena Verstappen a Montecarlo : ecco perchè Max non è riuscito a sorpassare Hamilton : Il pilota della Red Bull è rimasto a lungo dietro Hamilton, non riuscendo a superarlo per un motivo ben preciso Una dimenticanza costata carissima, un errore di distrazione che non ha permesso a Max Verstappen di attaccare e superare Lewis Hamilton nel finale del Gp di Montecarlo, nonostante fosse in netta difficoltà. Photo4/LaPresse Secondo quanto emerso nel day-after, il pilota della Red Bull si è dimenticato di tornare alla mappatura da ...

Formula 1 - Chris Horner esalta Verstappen : “ha guidato come un leone - finire quarto è davvero dura” : Il team principal della Red Bull ha parlato dopo il Gran Premio di Monaco, esaltando la prestazione dei propri piloti Prestazione consistente di Max Verstappen a Monaco, il pilota della Red Bull ha chiuso al secondo posto in gara diventato poi quarto per via della penalizzazione inflittagli per unsafe release. photo4/Lapresse Nonostante la sanzione, l’olandese non si è arreso fino alla fine e si è preso i complimenti del suo team ...