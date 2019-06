Formula 1 | Jean Todt mette da parte il suo passato in Ferrari | “il ricorso? Ci sarà

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Il presidente della FIA si è soffermato sulla decisione dei Commissari di confermare la penalità per Vettel I quattro Commissari del Collegio istituito per il Gran Premio del Canada hanno confermato la penalità per Sebastian Vettel anche a distanza di due settimane, mantenendo la propria linea nonostante le nuove prove addotte dalla. photo4/Lapresse Una decisione su cui si è soffermato anche, esprimendo il proprio punto di vista ai microfoni di Sky Sport: “nella mia posizione di presidente della Federazione era giusto non esserecipe in questa situazione, abbiamo dei commissari che fanno un lavoro eccellente, tutte le decisioni dividono la critica e nella mia posizione mi deve astenere dal dare la mia opinione come tifoso. L’episodio è chiuso, ci concentreremo sul prossimo, se c’è qualcosa da imparare da quanto avvenuto lo impareremo. Il caso è stato ...

