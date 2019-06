Formula 1 – Il risultato del Gp di Francia e la frecciatina di Hamilton | Binotto risponde

sportfair

(Di domenica 23 giugno 2019) Mercedes imprendibile, Mattiaanalizza il weekend del Gp dindo allalanciata daieri nel post qualifiche Lewisè il vincitore del Gp di: il britannico della Mercedes non ha avuto rivali oggi a Le Castellet, lasciandosi alle spalle il compagno di squadra Bottas ed il giovane monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Quarto posto invece per Max Verstappen, seguito da Vettel. photo4/Lapresse Un weekend complicato, ancora una volta, per la Ferrari, che però riesce a portarsi a casa qualcosa di positivo in vista della gara dell’Austria: “sapevamo che questa era una pista difficile per noi ma rispetto a Barcellona abbiamo fatto meglio. Siamo sulla strada giusta: questo non è ilche speriamo di ottenere ma ci arriveremo. Stiamo migliorando la nostra vettura per poter lottare alla pari su tutte le ...

