Formula 1 – Hamilton prende il volo | Verstappen si avvicina a Vettel | la nuova classifica

(Di domenica 23 giugno 2019) Lewissempre più imprendibile: ecco lapiloti dopo il Gp di Francia 2019 79ª vittoria in carriera per Lewisoggi al Gp di Francia: ancora una doppietta per la Mercedes, con Bottas secondo a Le Castellet, seguito da Charles Leclerc e Max. Una gara senza storia per il britannico della Mercedes, che ha preso presto il largo, gestendo impeccabilmente il suo vantaggio fino al traguardo. Applausi per Leclerc, che sul finale ha acceso l’atmosfera tentando di regalare una bella lotta con Bottas per il secondo posto. Lewisquindi ilnellapiloti, mentre, che oggi ha conquistato anche il punto del giro veloce, vedersi sempre più. Ecco lapiloti187 Bottas 151111100 Leclerc 87 Gasly 36 Sainz 26 Ricciardo 22 Raikkonen 17 Magnussen ...

