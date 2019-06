Flat tax | tutti gli errori della retorica populista

L'asse Conte-Tria conferma le tensioni nel governo sulla Flat Tax : Nel difficile incastro sulle nomine dei vertici Ue, l'Italia prova ad inserirsi per portare a casa lo stop alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. "Sono due partite distinte", tiene a chiarire il premier, ma al di là delle dichiarazioni ufficiali della Merkel, "con Conte non abbiamo parlato di questo", ha spiegato la cancelliera tedesca al termine del Consiglio europeo, Roma è pronta ad appoggiare le differenti ...

SONDAGGI/ "Salvini al 37% - ma senza la Flat tax è morto" : SONDAGGI: M5s è intorno al 20%, Conte e il governo raccolgono ancora oltre il 50% di gradimento. Gli italiani si confermano europeisti ma con riserva

L’Italia fatica a stoppare procedura di infrazione - asse Conte-Tria. Tensioni nel governo su Flat tax : Nel difficile incastro sulle nomine dei vertici Ue, l'Italia prova ad inserirsi per portare a casa lo stop alla procedura di infrazione per disavanzo eccessivo. "Sono due partite distinte", tiene a chiarire il premier, ma al di la' delle dichiarazioni ufficiali della Merkel ("con Conte non abbiamo parlato di questo", ha spiegato la Cancelliera al termine del Consiglio europeo) Roma e' pronta ad appoggiare le differenti richieste franco-tedesche ...

Conte : "Sulla Flat tax io più ambizioso di Salvini | I numeri reali dei conti italiani li abbiamo noi" : Al termine del Consiglio Europeo il premier fa il punto della situazione, annunciando la mancata intesa sulle nomine. "Sul negoziato con l'Europa - dice - serve un approccio costruttivo da tutte le parti. La trattativa è complessa".

Salvini : "Flat tax o me ne vado". Di Maio : "Sembra stia all'opposizione" : Tagli di tasse per 10 miliardi? La stima "è al ribasso, facciamo 15 miliardi: i soldi ci sono, basta volerli usare". Lo ha detto il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine delle celebrazioni del 245esimo anniversario della fondazione della Guardia di finanza. "Non permetteremo - ha aggiunto - che da Bruxelles qualcuno impedisca la crescita del Paese. Il condono? È una parte del tutto, sicuramente non la parte ...

Conte a Bruxelles affronta l'Ue sul debito : «Flat tax? Sono più avanti di Salvini» : «I numeri sui nostri conti pubblici li abbiamo noi e Sono diversi da quelli di Bruxelles. E sulla flat tax io Sono molto ambizioso, forse il pù ambizioso di tutti. Non mi acContento di...

Conte equilibrista tra Ue e SalviniProcedura-Flat tax - strada in salita : "Il nostro sistema fiscale è iniquo. Occorre una riforma forte, complessiva. Non mi acContento di intervenire sull'abbassamento di un'aliquota. Voglio un patto tra amministrazione finanziaria e i contribuenti italiani". Così il premier Giuseppe Conte parlando della flat tax. Segui su affaritaliani.it

Ue - Conte : "Cifre inesatte sull'ItaliaFlat tax? Aspettiamo concretezza" : "Il nostro sistema fiscale è iniquo. Occorre una riforma forte, complessiva. Non mi acContento di intervenire sull'abbassamento di un'aliquota. Voglio un patto tra amministrazione finanziaria e i contribuenti italiani". Così il premier Giuseppe Conte parlando della flat tax. Segui su affaritaliani.it

La Flat tax? Niente deficit in più Ma per il 2020 servono 45 miliardi : Niente deficit aggiuntivo per varare la flat tax salviniana sulle persone fisiche il prossimo anno. Nella sua lettera ai 27 Paesi membri dell’Ue, al presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker e al presidente Ue Donald Tusk sulla richiesta Segui su affaritaliani.it

La Flat tax? Niente deficit in più Ma per il 2020 servono 45 mld : Niente deficit aggiuntivo per varare la flat tax salviniana sulle persone fisiche il prossimo anno. Nella sua lettera ai 27 Paesi membri dell’Ue, al presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker e al presidente Ue Donald Tusk sulla richiesta Segui su affaritaliani.it

Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà : "Sì allo sforamento dei parametri per la Flat tax di Matteo Salvini" : Gli italiani hanno le idee chiare sui propri soldi e per ottenere un abbassamento delle tasse sono disposti a tutto, anche a "disobbedire" all'Europa. Secondo un Sondaggio di Fabrizio Masia per Agorà su Raitre, gli elettori vogliono la flat tax, cavallo di battaglia di Matteo Salvini. Infatti alla d

Giuseppe Conte sgonfia la Flat tax e cerca il patto con Emmanuel Macron sulle nomine : Dicono che Giuseppe Conte sia ottimista rispetto ad una eventuale procedura d'infrazione. A Palazzo Chigi gira voce che la sua positività sia dovuta all'insperato aiuto arrivato da Mario Draghi e dall'atteggiamento di Emmanuel Macron: il presidente francese ha bisogno di lui e dell' talia per realiz

Tria : "Flat tax graduale - i minibot non servono" : Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha rilasciato un’intervista al Financial Times nella quale ha ribadito alcuni concetti: i minibot non servono, la flat tax si potrà fare solo gradualmente e tra reddito di cittadinanza e Quota 100 sono previste minori uscite per 3-4 miliardi di euro. Insomma, i messaggi del titolare del Tesoro, mentre l’UE prepara la procedura d’infrazione, sembrano essere indirizzati tutti a Matteo Salvini. Tria ...

Conti pubblici - Tria : “Su quota 100 e reddito risparmi di 3-4 miliardi. Flat tax solo se compensata da tagli di spesa” : Il ministro dell’Economia Giovanni Tria conferma di essere favorevole all’idea di Flat tax “per ridurre la pressione fiscale sulla classe media e sui redditi medi“. Ma, spiega in un’intervista al Financial Times, questo sistema dovrebbe essere introdotto in modo progressivo, “conforme ai nostri obiettivi in termini di finanze pubbliche”, e “dovrebbe essere compensato da tagli alla spesa, altrimenti un aumento ...