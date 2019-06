Final Fantasy 8 Remastered | la versione PC avrà delle funzionalità esclusive

In Final Fantasy 7 Remake saranno presenti nuove Materia : Durante l'E3 2019 abbiamo Finalmente avuto un nuovo assaggio di Final Fantasy 7 Remake. Per l'occasione sono stati svelati nuovi dettagli sul sistema di combattimento, un mix tra l'azione del quindicesimo capitolo e le meccaniche dell'ATB dell'originale.Tra gli aspetti dell'originale che verranno riproposti nel Remake ci saranno anche le Materia. Per chi non lo sapesse, sono delle speciali gemme inseribili in appositi slot dell'equipaggiamento ...

Final Fantasy VII Remake sarà trattato come un episodio numerico della saga : Sembra proprio che Final Fantasy VII Remake sia un progetto molto importante per Square Enix, come testimoniano alcune recenti dichiarazioni da Yoshinori Kitase. come riporta Destructoid, in una recente intervista Kitase ha affermato che il progetto verrà trattato come se fosse un episodio principale della serie. Questo perché il capitolo originale per PS1 è riuscito in qualche modo a rivoluzionare la saga (oltre ad essere uno dei capitoli più ...

Final Fantasy 7 Remake : secondo il CEO di Square Enix i remake sono più difficili da sviluppare rispetto ai giochi originali : Senza dubbio, uno dei giochi più attesi in arrivo è Final Fantasy VII remake di Square Enix. Il gioco sta arrivando esattamente nel momento giusto, in cui più titoli hanno subito il "trattamento remake" e, secondo l'amministratore delegato della società, sviluppare remake è più difficile che fare un gioco originale, riporta Gamingbolt.Considerando che FFVIIR uscirà in più giochi, probabilmente significa che non vedremo un nuovo Final Fantasy ...

Final Fantasy 7 REMAKE : Per Square Enix la nostalgia non è la chiave del successo : Quanti di voi attendono con ansia il REMAKE di FINAL FANTASY VII? Il CEO di Square Enix “Yosuke Matsuda” in una recente dichiarazione ha parlato dell’importanza di sviluppare qualcosa di nuovo in un REMAKE, evitando di puntare solo sul fattore nostalgia. FINAL FANTASY VII REMAKE avrà contenuti inediti Abbiamo imparato nel corso del tempo che fare dei REMAKE può risultare estremamente difficile, realizzare ...

Final Fantasy 7 Remake : vediamo la comparativa della demo E3 con il gioco originale : Final Fantasy 7 Remake si è Finalmente mostrato all'E3 2019 con una interessante demo mossa dall'Unreal Engine 4, e come possiamo vedere Digital Foundry non ha perso tempo per effettuare un'interessante comparativa con tra la demo proiettata all'evento e il gioco originale.Nel video analisi vedremo dunque un confronto delle due edizioni del gioco, distanti 22 anni, per cui sarà sicuramente interessante vedere quanto il Remake rimane federe ...

Final Fantasy 7 Remake : diamo uno sguardo alle nuove immagini pubblicate da Square Enix : Attraverso un comunicato stampa, Square Enix e PlayStation hanno pubblicato nuove immagini di Final Fantasy 7 Remake.Presentato durante l'E3 2019, Final Fantasy 7 Remake è stato uno dei grandi giochi dell'evento e l'azienda continua a presentare una serie di immagini promozionali. Alcuni screenshot sono stati presi dal trailer mostrato proprio durante la kermesse losangelina e mostrano il sistema di combattimento ed alcuni nemici presenti nel ...

Preordini di Final Fantasy 7 Remake per PS4 aperti : dove prenotare tutte le edizioni : Nonostante i dubbi iniziali, Final Fantasy 7 Remake pare non aver deluso le aspettative di fan vecchi e nuovi della celebre saga ruolistica di Square Enix. Certo, è ancora presto per esporsi - l'uscita ufficiale è fissata al 3 marzo 2020, almeno per il primo episodio -, ma la presentazione completa del gioco dal palco dell'E3 2019 di Los Angeles non ha lasciato indifferenti stampa e pubblico, che hanno apprezzato il cambio di direzione ...

Final Fantasy 7 Remake : disponibili i pre-order per le edizioni Standard - Deluxe e 1st Class : I fan di Final Fantasy 7 Remake in attesa del gioco, saranno felici di sapere che Square Enix ha da poco aperto i pre-order per le varie edizioni.Da questo momento, è possibile preordinare le edizioni Standard, Deluxe e 1st Class.La Standard, che contiene il primo capitolo del gioco, può essere preordinata sugli store di Square Enix e PlayStation al prezzo di 69,99 Euro, da GameStop per 74,98 Euro e su Amazon per 70,98 Euro.Leggi altro...

Final Fantasy 7 Remake : il dipartimento "etico" di Square Enix ha deciso di ridurre le forme di Tifa : Final Fantasy 7 Remake è senza dubbio uno dei titoli più attesi di questa generazione, tuttavia i veterani del titolo PS1 potranno notare alcune differenza con i nuovi modelli dei personaggi, in particolare parliamo delle forme (decisamente abbondanti nella versione PS1) di Tifa.Come riporta Eurogamer.net, il director Testuya Nomura ha rivelato durante un'intervista, che il dipartimento etico di Square Enix ha pensato di modificare il fisico ...

Final Fantasy 7 Remake : Tetsuya Nomura svela qualche dettaglio in più sull'Honey Bee Inn - i dialoghi - gli eventi - i nemici e molto altro : L'ultimo numero della rivista Weekly Famitsu contiene un'intervista fatta al director di Final Fantasy 7 Remake, Tetsuya Nomura che ha condiviso alcuni dettagli del gioco tanto atteso dai fan.Secondo quanto riporta Gematsu, Nomura ha spiegato che quelle creature fumose e nere che si vedono nel trailer mostrato all'E3, accompagneranno il gruppo ovunque andrà. Il director spera che questi nuovi elementi vengano accolti calorosamente dai fan del ...

Tanti nuovi dettagli per Final Fantasy 7 Remake : vecchio e nuovo si incontrano su PS4 : Con Final Fantasy 7 Remake, Square Enix ha conquistato cuori e polpastrelli di molti videogiocatori nel corso dell'E3 2019. L'ultima edizione della fiera videoludica in quel di Los Angeles ci ha infatti regalato non solo un nuovo trailer e la data di uscita - fissata al 3 marzo 2020 per il primo episodio -, ma anche un focus approfondito sul gameplay di quello che, senza paura di esagerare, possiamo definire il rifacimento più atteso di questa ...

Final Fantasy 14 : Shadowbringers in azione in un nuovo video. Annunciati i piani di pubblicazione dei contenuti post-lancio : In vista dell'uscita di Final Fantasy 14: Shadowbringers, previsto per il 2 luglio, il produttore e direttore Naoki Yoshida ha parlato in uno dei "Letter from the Producer LIVE" degli aggiornamenti in arrivo con la nuova espansione. Durante la trasmissione sono stati mostrati nuovi materiali e fornite nuove informazioni, tra cui una guida video ai dungeon e informazioni sulla pubblicazione dei contenuti post-lancio. Il nuovo filmato di gioco di ...

Final Fantasy 7 Remake : ecco fino a dove arriverà la storia nel primo episodio : Come noto già da tempo, Final Fantasy 7 Remake sarà suddiviso in più parti, con la prima che debutterà nei negozi nei primi mesi del 2020. Ma fino a dove arriverà la storia della primo episodio? Una domanda che si sono posti moltissimi giocatori fin dall'annuncio e che Finalmente ha trovato una risposta.Come riporta Twisted Voxel, in un lungo messaggio su Twitter di Yoshinori kitase, storico producer della serie, ha confermato che la prima parte ...

E3 2019 : Final Fantasy VII Remake - prova : Un treno sferraglia nella notte metropolitana di Midgar. La ragnatela steampunk di metalli e ciminiere ruota attorno a sette imponenti reattori Mako, impianti che raffinano senza sosta il Lifestream, l'energia vitale del pianeta che viene estratta per finanziare l'impero della Shinra, la multinazionale più potente al mondo. Proprio per combattere questa ingiustizia, il gruppo di terroristi Avalanche si prepara a sferrare un attacco in nome della ...