Fernando Torres e l’addio in conferenza stampa | “Ascoltato il mio corpo”

termometropolitico

(Di domenica 23 giugno 2019)inil mioDue giorni faha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato dopo diciott’anni di carriera professionistica. La leggenda dell’Atletico Madrid ha deciso di salutare nonostante abbia compiuto da poco solo 35 anni. Una carriera che lo ha visto sollevare tutti i trofei più ambiti da un calciatore, ma che senza l’infortunio occorsogli al Liverpool una decina di anni fa probabilmente gli avrebbe portato successi ancora maggiori. Nell’ultimo anno in Giappone tra le fila del Sagan Tosu, El Niño ha spiegato in unala decisione improvvisa di appendere gli scarpini al chiodo. LEGGI ANCHE: Calciomercato Lazio: si rinnovano le fasce, ma non solo. Ecco gli obiettivi Le parole d’addio di“Ho ascoltato il mio corpo. Non mi piaceva ...

DiMarzio : Fernando #Torres e l'addio al calcio giocato: 'Non mi divertivo più come prima: voglio lasciare con la coscienza pu… - UEFAcom_it : ???????? Fernando @Torres annuncia il suo ritiro dal calcio giocato ?? #UCL ?? #UEL ???? Coppa del Mondo FIFA ?? UEFA EUR… - DAZN_IT : 'Non voglio stare con chi vince sempre', la grandezza di Fernando Torres ? #DAZN -