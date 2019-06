F1 | GP Francia 2019 | nuovo ordine d’arrivo dopo la penalità a Ricciardo Cosa è cambiato?

VIDEO F1 GP Francia 2019 - Sebastian Vettel : “Non abbiamo il potenziale per competere con le Mercedes” : Non può certo sorridere Sebastian Vettel al termine del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Il quattro volte campione del mondo ha chiuso al quinto posto la gara di Le Castellet, dopo essere scattato dalla quarta fila. Il suo commento post-gara ai microfoni di Sky Sport verte sul fatto che le Sf90 non abbiano la possibilità di competere con le Mercedes che, secondo il tedesco, al momento sono imprendibili. Andiamo a sentire ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 - Charles Leclerc : “Sono fiducioso - la vettura ha mosso passi in avanti” : Brillante terzo posto per Charles Leclerc al termine del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari ha chiuso in scia a Valtteri Bottas, ma il vincitore di giornata, Lewis Hamilton era assolutamente imprendibile oggi. Il divario tra SF90 e W10 appare notevole, ma l’ex Alfa Romeo si definisce fiducioso al termine della gara di Le Castellet, come conferma ai microfoni di Sky Sport. Andiamo a sentire la sua analisi ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 : gli highlights della gara di Le Castellet - Hamilton dominante : Lewis Hamilton ha vinto il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno con una di quelle prove nelle quali dimostra a tutti che lui è cinque volte campione del mondo ed è il più forte. Il portacolori della Mercedes ha fatto il vuoto e ha rifilato pesanti distacchi a tutti, specialmente al suo compagno di team Valtteri Bottas che ormai inizia a cedere nel confronto diretto. Terzo un ottimo Charles Leclerc, quindi Max Verstappen e Sebastian Vettel. ...

Judo - Europei 2019 : Francia dominante al femminile - Macias e Casse si impongono al maschile : La seconda giornata dei Campionati Europei 2019 di Judo è andata in archivio e l’Italia ha collezionato un prezioso bronzo con Maria Centracchio che, abbinato all’argento conquistato da Matteo Medves nella giornata inaugurale, ha consentito alla spedizione tricolore di pareggiare il bilancio complessivo ottenuto nell’ultima edizione di Tel Aviv con ancora due giornate di gare a disposizione per provare a fare ancora meglio. ...

VIDEO F1 - GP Francia 2019 : Albon colpisce un birillo e lo manda in pista - necessaria la Virtual Safety Car : Nel GP di Francia 2019 di F1 abbiamo assisto ad un’altra doppietta della Mercedes con Lewis Hamilton che ha dominato la gara, imponendosi davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas. Alle loro spalle ha chiuso Charles Leclerc, che ha tentato la rimonta negli ultimi giri, ma senza esito positivo. Proprio nei momenti finali del gran premio sul circuito di Le Castellet, è accaduto un episodio particolare. Al 50° giro, il pilota della Toro ...

VIDEO F1 GP Francia 2019 : il sorpasso capolavoro di Alexander Albon su Kevin Magnussen : Il Gran Premio di Formula Uno 2019 di Francia ha regalato ben pochi sussulti ed emozioni. Tra questi, senza alcun dubbio, però, il clamoroso sorpasso del thailandese della Toro Rosso, Alexander Albon, sul danese della Haas Kevin Magnussen. Un attacco davvero eccezionale che ha dimostrato il valore del pilota che, non va dimenticato, è al suo primo anno nella massima categoria del motorsport. Andiamo a gustarci il sorpasso di Albon su Magnussen ...

VIDEO F1 - GP Francia 2019 : Charles Leclerc tenta l’attacco su Valtteri Bottas nel corso dell’ultimo giro : Il Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno non sarà certo ricordato come uno dei più spettacolari di sempre, anzi. Sul circuito di Le Castellet i sorpassi sono stati pochissimi e le emozioni anche meno. Chi, fino alla fine, ha provato il tutto per tutto, è stato Charles Leclerc che ha tentato l’attacco disperato a Valtteri Bottas in crisi di gomme. Al ferrarista sarebbe servito un giro in più ma, per sua sfortuna, la bandiera a scacchi ...

F1 - GP Francia 2019 : le pagelle. Hamilton un astronauta su uno Shuttle - Bottas affossato - Leclerc combattente e Vettel scoraggiato : E anche l’ottavo round del Mondiale 2019 di F1 è andato in archivio. Sulla pista di Le Castellet (Francia), si è consumato un GP privo di spunti particolari, fatta eccezione per la battaglia nelle posizioni di rincalzo. Andiamo quindi a valutare quali sono state le risposte della pista, mettendo i puntini sulle i: LE PAGELLE DEL GRAN PREMIO DI Francia 2019 LEWIS Hamilton 10 – Per parlare di quest’uomo dovremmo elencare numeri e ...

VIDEO GP Francia F1 2019 - highlights e sintesi : doppietta Mercedes - dominio di Hamilton. Leclerc 3° - Vettel 5° : Annunciata doppietta della Mercedes nel GP di Francia 2019, tappa del Mondiale F1 che è andata in scena oggi pomeriggio sul tracciato Paul Ricard di Le Castellet. Lewis Hamilton ha dominato dall’inizio alla fine imponendosi agevolmente davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas e allungando in classifica generale, tutto facile per il britannico che si è dimostrato ancora una volta il pilota più forte del lotto. Ferrari attardate: ...

Toto Wolff F1 - GP Francia 2019 : “Il circuito migliore dell’anno per Mercedes - in Austria sarà battaglia con Ferrari. Voglio duelli gladiatori” : Le Mercedes hanno dominato il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Le Frecce d’Argento hanno infilato l’ennesima doppietta stagionale, Lewis Hamilton ha giganteggiato dal primo all’ultimo giro imponendosi agevolmente davanti a Valtteri Bottas. Il britannico ha conquistato la quarta vittoria consecutiva e ha allungato in classifica generale nei confronti del suo compagno di squadra mentre le Ferrari sono state ...

Sebastian Vettel F1 - GP Francia 2019 : “Non ho il passo per battere le Mercedes - la Ferrari non è abbastanza forte” : Sebastian Vettel è il grande deluso di giornata al termine del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari si è dovuto accontentare di un pessimo quinto posto: scattato dalla settima piazzola sulla griglia di partenza, è riuscito a superare soltanto le due McLaren e ha concluso la sua gara con un risultato mediocre rispetto alle aspettative della vigilia. Il tedesco, probabilmente ancora scosso dal tanto discusso ...

Mattia Binotto F1 - GP Francia 2019 : “Stiamo sviluppando nella direzione giusta. Come si batte la Mercedes? Miglioriamo la vettura” : Domenica complicata per la Ferrari che ha faticato a esprimersi al meglio in occasione del GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Charles Leclerc ha concluso in terza posizione cercando nell’ultimo giro di attaccare Valtteri Bottas per la piazza d’onore, Sebastian Vettel si è dovuto accontentare della quinta piazza dopo essere scattato dal settimo posto sulla griglia di partenza. Le Rosse hanno pagato dazio al Paul Ricard ...

Lewis Hamilton F1 - GP Francia 2019 : “E’ stato un capolavoro. Vittoria facile? Non direi - ho sudato molto…” : E sono 79 in carriera. Lewis Hamilton continua a macinare i suoi avversari e fa suo anche il GP di Francia 2019, ottava prova del Mondiale di F1. Sul tracciato di Le Castellet si è assisto ad un vero e proprio dominio, frutto dell’abilità del britannico ed anche di una Mercedes impressionante. Non a caso il cinque volte iridato ha sfiorato anche il giro più veloce della corsa, stabilito da Sebastian Vettel con gomme nuove soft, sfruttando ...

F1 - Risultato GP Francia 2019 : show Mercedes a Le Castellet - Hamilton domina su Bottas e Leclerc - Vettel 5° : Signore e signori, c’è poco da dire: ci troviamo di fronte al dominio più schiacciante della storia della Formula Uno. La Mercedes conquista la doppietta anche a Le Castellet, e Lewis Hamilton si aggiudica il Gran Premio di Francia 2019 con la consueta prova di forza inesorabile, al termine di una gara nella quale non c’è mai stata storia, nemmeno nei primi metri. Lo spettacolo si è tenuto ben distante dal circuito del Paul Ricard, ...