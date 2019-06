Europei Under 21 – Italia | la prima è andata | Austria e Danimarca fuori

calcioweb.eu

(Di domenica 23 giugno 2019) Lasera èliscia. Ancora accesa la fiammella della speranza per l’a conclusione della terza ed ultima giornata del girone B degli21. Gli azzurri spettatori interessati di-Germania e-Serbia. Nel caso in cui danesi oci avessero vinto con tre gol di scarto avrebbero eliminato Mandragora e compagni (stessa differenza reti ma maggior numero di gol segnati). Ci va vicina la, che vince però soltanto 2-0, l’altra gara termina invece in parità (1-1). Bruun Larsen al 20′ e Rasmussen mezz’ora dopo i marcatori per la, Danso su rigore risponde invece a Waldschmidt nella sfida tra Germania e. Passano i tedeschi come primi,seconda, ma è. L’adesso deve sperare che Francia e Romania non pareggino o che la Francia non vinca con tre reti di scarto.L'articolo ...

