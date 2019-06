European Games 2019 | tutti gli italiani in gara domenica 23 giugno Orari delle gare e su

Sambo - European Games 2019 : sfortunati i tre azzurri - tutti sconfitti nella finale per il bronzo : tutti in gara oggi gli azzurri del Sambo agli European Games di Minsk: purtroppo non arrivano medaglie per gli atleti italiani, condannati anche da un pizzico di sfortuna. Alice Perin, Mattia Galbiati ed Alessio Miceli raggiungono tutti la finale per il bronzo, ma escono sconfitti dalla sfida per il podio. Alice Perin (-64 kg) supera nei quarti per 7-0 la tedesca Jule Horn, ma poi in semifinale perde contro l’ucraina Olena Sayko per 1-5 ed ...

Tennistavolo - European Games 2019 : due azzurri superano il secondo turno preliminare : Tre azzurri del Tennistavolo oggi hanno iniziato il loro cammino nei tabelloni di singolare agli European Games: tutti ammessi al secondo turno, due azzurri hanno conquistato l’accesso ai sedicesimi, che si disputeranno domani, quando partirà anche il tabellone del doppio misto, con gli ottavi di finale. Nel singolare maschile passa il turno Niagol Stoyanov, che supera agevolmente per 4-0 (13-11, 11-8, 11-9, 11-9) il belga Florent Lambiet, ...

Basket femminile 3×3 - European Games 2019 : azzurre eliminate nella fase a gironi. Italia sconfitta da Serbia e Russia : Eliminazione per la nazionale femminile di Basket 3×3 agli European Games di Minsk. Le azzurre (Contu, De Cassan, Russo, Landi) non hanno superato la prima fase, chiudendo il girone all’ultimo posto con zero punti. Decisive le sconfitte con la Serbia (18-17) e la Russia (21-2). Questo il riepilogo dei risultati di oggi GRUPPO A BieloRussia-Russia 21-16 Italia-Serbia 17-18 Russia-Italia 21-2 Serbia-BieloRussia 21-15 Classifica: ...

Atletica – European Games di Minsk : domani si comincia - quindici azzurri nel girone di qualificazione : domani il primo turno degli European Games con Fofana negli ostacoli, Strati nel lungo, Herrera-Cattaneo nei 100 È l’ora degli European Games di Minsk (Bielorussia): nel pomeriggio ultima sgambata per gli azzurri allo stadio Dinamo che da domenica 23 giugno ospiterà la nuova formula della “Dynamic New Athletics”. Il girone di qualificazione scatterà alle 13.24 italiane (le 14.24 di Minsk) e in un paio d’ore gli azzurri ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : azzurre subito fuori nella gara a squadre - oro alla Gran Bretagna : Le azzurre vengono subito eliminate nella gara a squadre femminile dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). nella scorsa edizione a Baku l’Italia aveva conquistato il titolo, mentre questa volta il terzetto formato da Lucilla Boari, Tatiana Andreoli e Vanessa Landi viene sconfitto ai quarti dalla Germania (Kroppen, Richter e Unruh) con il netto punteggio di 6-0. Le azzurre hanno perso di misura il primo set 54-53. Poi nel ...

Tiro con l’arco - European Games 2019 : Italia di bronzo nella gara a squadre! Nespoli - Galiazzo e Pasqualucci salgono sul podio : L’Italia conquista la medaglia di bronzo nella gara a squadre maschile dell’arco olimpico agli European Games di Minsk (Bielorussia). Il terzetto formato da Mauro Nespoli, Marco Galiazzo e David Pasqualucci ha battuto con il punteggio di 6-2 la Spagna (Acha Gonzalez, Alvarino Garcia e Castro Barcala) salendo così sul terzo gradino del podio. Un match aperto alla grande dagli azzurri, che vincono il primo set 57-52 e si ripetono subito dopo con ...

Medagliere European Games 2019 : la classifica aggiornata. Primo bronzo per l’Italia : Gli European Games, scattati venerdì 21 a Minsk, hanno iniziato ad assegnare i primi titoli: nella giornata odierna inaugureranno il Medagliere le prove miste del tiro a segno, poi sarà la volta di tiro con l’arco, ginnastica, ciclismo su strada femminile. Nel pomeriggio ecco i primi podi di judo (validi come Europei) e sambo. Primo oro alla Russia nella pistola mista del tiro a segno e arriva anche la prima medaglia per l’Italia con ...

Ciclismo femminile - European Games 2019 : Olanda dominante con Wiebes che batte Vos - Balsamo quinta : Tutti si aspettavano l’Olanda e le Orange non hanno deluso le aspettative. Nella seconda edizione dei Giochi Europei, in programma quest’anno a Minsk, per la prova in linea di Ciclismo femminile, su un percorso di 120 chilometri prettamente pianeggiante ma con un paio di strappi sul finale, si esaltano le atlete dei Paesi Bassi con la giovanissima Lorena Wiebes che in una volata ristretta batte la connazionale e cannibale Marianne ...

Tiro a segno - European Games 2019 : doppietta russa nella carabina mista - settimi Petra Zublasing e Lorenzo Bacci : Non arrivano medaglie da Minsk, in Bielorussia, dove si è appena completata anche la seconda gara del Tiro a segno per quel che concerne gli European Games: nella carabina mista chiudono al settimo posto Petra Zublasing e Lorenzo Bacci, che così non sono riusciti ad accedere agli scontri diretti per le medaglie dopo aver superato la prima fase eliminatoria. doppietta russa con Yulia Karimova e Sergey Kamenskiy che battono nella finale per la ...

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Italia di bronzo nell'arco - nel judo Medves in finale e Giuffrida si gioca il bronzo! Azzurre beffate nel ciclismo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39 ciclismo – E' mancato qualcosa nell'ultimo strappetto a Balsamo che ha chiuso quinta. bronzo per la Bielorussia con Sharakova. Ottava Paternoster 14.38 ciclismo – NIente medaglia per le Azzurre. Doppietta Olanda: Wiebes, seconda Vos 14.37 ciclismo – Trino azzurro davanti 14.37 ciclismo – Ultimo chilometro 14.36 ciclismo – Si è spezzato in più tronconi il gruppo

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : Italia di bronzo nell'arco - Medves in semifinale nel judo! Ultimi km per il ciclismo femminile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.56 ciclismo – Ultimi 25 km della gara su strada femminile, poco più di un minuto il vantaggio delle fuggitive. 13.52 ARCO – Medaglia di bronzo per l'Italia! Battuta per tre set a uno la Spagna, 54-50 il quarto parziale a favore degli azzurri. 13.49 JUDO – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l'irlandese Nathon Burns.

LIVE European Games 2019 in DIRETTA : risalgono Pellielo e Jessica Rossi - azzurri nella finale per il bronzo nell'arco contro la Spagna. Judo : Odette Giuffrida ai ripescaggi - Matteo Medves in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.49 Judo – Matteo Medves è in semifinale nei 66 kg! Battuto per ippon l'irlandese Nathon Burns. 13.47 ARCO – Purtroppo la Spagna ha vinto il terzo set per 57-56 con gli azzurri. 13.45 CICLISMO – 35 km all'arrivo, 1'45" il vantaggio delle tre fuggitive. 13.39 ARCO – L'Italia ha vinto i primi due set della finale per il bronzo contro la Spagna.