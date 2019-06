oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Terza giornata diagli European. A Minsk si comincia con le discipline di precisione: tiro con l’arco, tiro a volo e tiro a segno, per poi entrare nel vivo in maniera veramente intensa, con medaglie da assegnare nei tre sport sopracitati, ma anche nel ciclismo, nella ginnastica acrobatica e in quella ritmica, nel judo e nel sambo. Una giornata molto importante, questa, anche per i colori italiani, con tanti grandi protagonisti di scena in numerose discipline. Gli Europeansono visibili in diretta tv su Sky Sport, che dedica interamente il canale 205 alla rassegna, e in direttasu Sky Go. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE della giornata e, in maniera ancor più completa, del judo, per cui la rassegna vale come Europei. Di seguito ilodierno. CLICCA QUI PER TUTTI GLI ITALIANI IN GARAEUROPEAN(23 ...

zazoomblog : Europan Games 2019 oggi: orari programma tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (sabato 22 giugno) -… - zazoomnews : Europan Games 2019 oggi: orari programma tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (sabato 22 giugno) -… - zazoomnews : Europan Games 2019 oggi: orari programma tv e streaming. Il calendario di tutte le gare (venerdì 21 giugno) -… -