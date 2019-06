Equitazione | Jumping Nations Cup Geesteren 2019 | vnce il Brasile | Olanda miglior europea

Equitazione - Jumping Nations Cup Geesteren 2019 : Maikel Van der Vleuten vince il Grand Prix di salto - 35° Gianni Govoni : Nel Grand Prix individuale della tappa olandese della Nations Cup di salto ostacoli di Geesteren, dove l’Italia non sarà presente nella gara a squadre, vittoria del padrone di casa olandese Maikel Van der Vleuten, che domina la scena centrando il miglior crono assoluto al jump-off, mentre termina 35° Gianni Govoni su Antonio con 13 penalità in 88″11, infine si ritira Michael Cristofoletti su Belony. Percorso base che registra 8 netti ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Geesteren 2019 : nel Grand Prix di salto vince Maikel Van der Vleuten - 35° Gianni Govoni : Nel Grand Prix individuale della tappa olandese della Nations Cup di salto ostacoli di Geesteren, dove l’Italia non sarà presente nella gara a squadre, vittoria del padrone di casa olandese Maikel Van der Vleuten, che domina la scena centrando il miglior crono assoluto al jump-off, mentre termina 35° Gianni Govoni su Antonio con 13 penalità in 88″11, infine si ritira Michael Cristofoletti su Belony. Percorso base che registra 8 netti ...

Equitazione - Jumping Nations Cup Sopot 2019 : in Polonia trionfa il Belgio al jump-off sull’Irlanda : Oggi a Sopot in Polonia, si è disputata la terza tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione: sul campo di gara polacco era assente l’Italia, che tornerà in gara a Falsterbo, in Svezia, dall’11 al 14 luglio. Successo del Belgio, che mette in fila l’Irlanda, seconda, e la Francia, terza. I belgi e gli irlandesi chiudono con 4 penalità, ma al jump-off Peter Devos fa percorso netto, mentre Paul O’Shea incappa in quattro ...

Equitazione - Jumping Nations Cup La Baule 2019 : 32° Emanuele Gaudiano - vince Simone Blum : Oggi a La Baule, in Francia, si è disputata la prova individuale della prima tappa della Jumping Nations Cup di Equitazione: sul campo di gara transalpino era presente per l’Italia il solo Emanuele Gaudiano, che però non ha brillato, chiudendo 32°. Successo di giornata per la tedesca Simone Blum. La gara, composta da una prima scrematura su percorso base e successivo jump-off per determinare il vincitore, ha sorriso all’amazzone ...