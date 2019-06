Emissioni | l' Europa inquina solo per il 10% però si sente in colpa per tutto il mondo

ilgiornale

(Di domenica 23 giugno 2019) Pier Luigi Del Viscovo «L'Unione Europea oggi è responsabiledel 10% delledi CO2 antropiche» (da attività umane a loro volta circa il 5% della CO2 che il pianeta produce complessivamente). Lo ha ricordato Claudio Spinaci, presidente dell'Unione Petrolifera, all'assemblea annuale, citando dati dell'International Energy Agency. Questa CO2 è in buona parte riconducibile all'uso di fossili per produrre energia. Per alterare meno il clima bisogna consumare meno energia e spingere quella da fonti rinnovabili. Guardando avanti al 2040, la domanda di energia mondiale è prevista in crescita del 30%, ma non in tutte le aree. Mentre il fabbisogno di Giappone e Stati Uniti rimane stabile, quello dell'Ue diminuirà del 15%, grazie agli elevati standard di efficienza tradotto: la usiamo meglio e dunque ne serve meno. Ad aumentare saranno le altre aree geografiche, Cina e ...

