Emergenza sanità in Molise | la Trenta | Pronta a mandare medici militari

(Di domenica 23 giugno 2019) Claudio Carollo In una visita a Campobasso il ministro della Difesa Elisabettatorna sull'in, Regione rimasta senzada inizio di giugno Per rispondere all'dottori inil ministro della Difesa Elisabettaconferma l'ipotesi di inviare idell'esercito. "Stiamo esaminando la possibilità di inviare inper far fronte alla carenza di personale sanitario negli ospedali" , ha detto il ministro durante una visita privata a Campobasso, aggiungendo però che "al momento non abbiamo ancora trovato una soluzione, stiamo continuando a cercarla". La Regione aveva lanciato l'allarme ai primi di giugno. Due ospedali già a inizio mese, infatti, rischiavano la chiusura per la mancanza di ortopedici, chirurghi, ginecologi e anestesisti, mettendo in serio pericolo il mantenimento dei livelli essenziali di ...

