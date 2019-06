Emergenza medici in Molise Trenta valutiamo invio dottori militari negli

Mancano medici - è Emergenza P.Soccorso : 17.24 E' ancora emergenza per la carenza di medici in Ospedali e Pronto Soccorso. "Ad oggi, se ne contano almeno 8mila in meno rispetto al fabbisogno, di cui 2mila proprio nei Pronto soccorso -afferma il segretario del sindacato medico Anaao, Carlo Palermo- Un'emergenza presente da tempo ma che si aggraverà d'estate con le ferie del personale". Anche i Servizi di emergenza 118sono "al collasso -denuncia il presidente Sis 118Mario Balzanelli- ...

Emergenza sanità in Molise - la Trenta : "Pronta a mandare medici militari" : Claudio Carollo In una visita a Campobasso il ministro della Difesa Elisabetta Trenta torna sull'Emergenza sanità in Molise, Regione rimasta senza medici da inizio di giugno Per rispondere all'Emergenza dottori in Molise il ministro della Difesa Elisabetta Trenta conferma l'ipotesi di inviare i medici dell'esercito. "Stiamo esaminando la possibilità di inviare in Molise medici militari per far fronte alla carenza di personale ...

Emergenza medici e reparti a rischio chiusura : in Molise arrivano i militari : Con la mancanza di camici bianchi, rischiano di chiudere i battenti i reparti di ortopedia e traumatologia dei nosocomi di...