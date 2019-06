Emergenza caldo | da giovedì fino a 40 gradi al Centro-Nord | i nove consigli del ministero

Emergenza rifiuti a Roma - medico : “Con il caldo più pericoli per la salute” : “Con l’arrivo del caldo in una città sporca in cui i rifiuti permangono in strada, i pericoli potenziali per la salute aumentano“, spiega Luigi Bartoletti, vicesegretario Fimmg e vicepresidente dell’Ordine Medici di Roma. “Non vedo gli estremi di un’Emergenza sanitaria a Roma ma, senza fare allarmismi, la puzza vicino ai cassonetti è indice di contaminazione batterica. Tutte le istituzioni dovrebbero operare ...

Emergenza caldo e ondate di calore a Ragusa : ecco cosa fare : Emergenza caldo e ondate di calore: ecco cosa fare.L'Azienda Sanitaria di Ragusa ha presentato il Piano Sanitario Locale di Prevenzione

Piccolo : con caldo Roma si presenta come discarica - Emergenza sanitaria dietro l’angolo : Roma – “Miasmi e rifiuti da discarica a cielo aperto ecco come si presenta Roma nei primi giorni di caldo estivo. Purtroppo e’ questo il panorama che oggi, gli abitanti e i turisti della citta’ piu’ bella del mondo, si trovano ad osservare. La situazione della raccolta dei rifiuti nella Capitale, non e’ piu’ solo un’emergenza, e’ uno status di degrado permanente che l’amministrazione ...