Elisabetta Canalis bloccata in auto sotto il sole cocente | il video dell’ex velina che

(Di domenica 23 giugno 2019) “Questo succede se lasciate i vostri animali in, specialmente d’estate”. Ilpubblicato sul proprio profilo Instagram, e che qualcuno ha definito “choc”, vedein macchinail. Si tratta, in realtà, di una campagna di sensibilizzazione dell’associazione Peta. “Gli animali che soffrono di colpo di calore possono subire danni cerebrali, o addirittura morire in soli 15 minuti – ha scritto– Per questo, se vedete un animale in difficoltà rinchiuso da solo in un’al, bisogna subito rintracciare il proprietario del veicolo e, se non reperibile, chiamare immediatamente le forze dell’ordine”. Mick Jagger, il cantante dei Rolling Stones è scatenato sul palco dopo l’operazione al cuore: l’esibizione è travolgente ...

