Eliana Michelazzo cancella il tatuaggio per Stefano Coppi | Sono rinata

Eliana Michelazzo elimina il tatuaggio dedicato a Simone Coppi : "Ho pianto tantissimo - ma era il momento" : Eliana Michelazzo chiude con il passato e, soprattutto con il finto Simone Coppi. L'ex agente di Pamela Prati ha così deciso di eliminare dal proprio corpo il tatuaggio dedicato al marito immaginario. Dopo dieci anni di love story virtuale, la Michelazzo, in seguito allo scoperchiamento del caso del

Eliana Michelazzo : “Simone Coppi” sparisce dalla sua pelle. Il gesto : Eliana Michelazzo dà un taglio al passato: “Simone Coppi” sparisce dalla sua pelle. Il gesto e la spiegazione dell’ex agente di Pamela Prati Eliana Michelazzo elimina il tatuaggio dedicato al marito immaginario Simone Coppi. Dopo dieci anni di love story virtuale, l’ex agente di Pamela Prati, in seguito allo scoperchiamento del caso del matrimonio finto […] L'articolo Eliana Michelazzo: “Simone Coppi” ...

Stephan Weiler (il finto Simone Coppi) : Eliana Michelazzo “deve farsi aiutare” : Il modello svizzero spacciato per il fantomatico marito dell’ex manager di Pamela Prati racconta la sua verità

Stephan Weiler : "Eliana Michelazzo? Deve farsi aiutare da uno specialista" : prosegui la letturaStephan Weiler: "Eliana Michelazzo? Deve farsi aiutare da uno specialista" pubblicato su Gossipblog.it 22 giugno 2019 13:46.

Eliana Michelazzo - ringrazia la d’Urso e dichiara : “Fiera di me stessa..” : Eliana Michelazzo, dichiarazioni dopo l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso Dopo l’ultima puntata di Live – Non è la d’Urso, Eliana Michelazzo decide di scrivere un messaggio di ringraziamento. Il suo grazie va alla conduttrice Barbara d’Urso e allo stesso programma, che l’ha vista spesso protagonista in prima serata. È stata la […] L'articolo Eliana Michelazzo, ringrazia la d’Urso ...

Eliana MICHELAZZO/ Taormina : "Non convince nessuno" - Flora Pellino : 'Il pianto...' : ELIANA MICHELAZZO, pronta a tornare a Live non è la D'Urso. Oggi potremmo assistere all'atteso faccia a faccia con Donna Pamela Perricciolo in diretta.

Eliana Michelazzo/ L'avvocato Taormina : 'sta raccontando fandonie e recita' : Eliana Michelazzo, pronta a tornare a Live non è la D'Urso. Oggi potremmo assistere all'atteso faccia a faccia con Donna Pamela Perricciolo in diretta.

Eliana MICHELAZZO/ Scontro con Pamela Perricciolo : 'Accadrà di tutto!' : ELIANA MICHELAZZO, pronta a tornare a Live non è la D'Urso. Oggi potremmo assistere all'atteso faccia a faccia con Donna Pamela Perricciolo in diretta.

Eliana Michelazzo innamorata del vero Simone Coppi! : Eliana Michelazzo ci è ricascata, e si è innamorata di nuovo di Simone Coppi. Questa volta, però, di quello vero. Il bel Stephan Weiler sembra aver fatto perdere la testa all’ex agente di Pamela Prati che, durante una diretta su Instagram, ha confessato di essersi innamorata.-- Una dichiarazione che non stupisce troppo dato che, già dopo il primo incontro con il bel Mister Svizzera durante la puntata di Live – Non è la ...

Eliana Michelazzo innamorata del vero Simone Coppi : la confessione su IG : Eliana Michelazzo ci è ricascata, e si è innamorata di nuovo di Simone Coppi. Questa volta, però, di quello vero. Il bel Stephan Weiler sembra aver fatto perdere la testa all’ex agente di Pamela Prati che, durante una diretta su Instagram, ha confessato di essersi innamorata. Una dichiarazione che non stupisce troppo dato che, già dopo il primo incontro con il bel Mister Svizzera durante la puntata di Live – Non è la D’Urso, la ...

Eliana Michelazzo si è innamorata di Stephan Weiler : 'Speriamo si lasci' : In queste ore non si sta facendo altro che parlare nuovamente del Pamela Prati gate. Molto probabilmente, domani sera, la showgirl sarà ospite a Live, non è la D'Urso, per raccontare i nuovi risvolti sulla questione. Ad ogni modo, trattandosi della Prati è probabile che ci siano dei colpi di testa inattesi. In ogni caso, da un po' di ore a questa parte, l'argomento che sta infiammando maggiormente il web riguarda l'ex socia della showgirl, ...

Ragazzi è bellissimo! Eliana Michelazzo e l'amore per il vero Simone Coppi : La ex manager di Pamela Prati ha perso la testa per Stephan Weiler, il modello svizzero a cui sono state rubate le foto per dieci lunghi anni e con cui è stata costruita l’identità del suo finto marito. Ma c'è ancora un "piccolo" ostacolo. Eliana Michelazzo non si dà pace da quando il suo finto matrimonio è terminato, specie dopo aver conosciuto Stephan Weiler, il modello svizzero a cui sono state rubate le foto per dieci ...

Eliana Michelazzo è innamorata di Stephan Weiler (il finto Simone Coppi) : "E' fidanzato - speriamo si lasci..." : Eliana Michelazzo, l'ex agente di Pamela Prati, durante la puntata di Live - Non è la D'Urso andata in onda mercoledì scorso, ha incontrato di persona Stephan Weiler, il modello svizzero di cui le immagini sono state usate per creare il finto profilo di Simone Coppi, l'uomo inesistente di cui Eliana Michelazzo sostiene di essere stata innamorata per 10 anni.L'incontro ha messo k.o. Eliana Michelazzo che, dopo aver chiesto scusa a Weiler, non ...

Eliana Michelazzo - qualcuno la sta minacciando : "Devo andare dalla polizia - se succede qualcosa..." : Eliana Michelazzo disperata: un uomo la sta minacciando. Poco prima dell'ultima puntata di Live-Non è la D'Urso in programma per mercoledì 19 giugno, un tale "Massi" - profilo palesemente falso - scrive all'ex agente di Pamela Prati e alle sue fanpage da giorni, dicendole che divulgherà il suo indir