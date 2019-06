E' stato fermato il padre della bambina morta nel salernitano

TENTA DI RAPIRE BAMBINO DA AUTO/ Bari - fermato dal padre del piccolo : arrestato : Bari, un 35enne indiano ha TENTAto di RAPIRE un BAMBINO di 5 anni dall'AUTO del padre: solo la prontezza del genitore ha evitato il peggio.

Perché Platini è stato fermato dalla polizia francese : Le indagini della polizia francese sull'assegnazione della Coppa del mondo 2022 al Qatar – avvenuta il 2 dicembre 2010, nella sede della Fifa a Zurigo – avrebbero portato al fermo dell'ex presidente dell'Uefa dal 2007 al 2015, Michel Platini. Il sito francese Mediapart riporta oggi che l'ex numero 1

Il vicepresidente della FIFA Ahmad Ahmad è stato fermato e interrogato a Parigi : Ahmad Ahmad, uno dei vicepresidenti della FIFA, l’organo di governo del calcio mondiale, è stato fermato e interrogato a Parigi, secondo la testata africana Jeune Afrique nell’ambito di un’indagine per corruzione. La FIFA ha confermato la vicenda in un comunicato, scrivendo

Roma - fermato uomo che ha pestato infermiere : Roma, 6 giu. (AdnKronos) - E' stato fermato il cittadino nigeriano autore della violentissima aggressione a un portantino dell'ospedale Umberto I, avvenuta lo scorso 2 giugno al pronto soccorso. L'uomo si trova ora presso l'ospedale S. Spirito, sedato e piantonato dai carabinieri. L'infermiere è sta

Calcio - arrestato il vicepresidente della Fifa : Ahmad Ahmad fermato a Parigi per corruzione : A Parigi è stato arrestato il vicepresidente della Fifa Ahmad Ahmad. Il funzionario, che ricopre anche il ruolo di Presidente della Caf (la Confederazione Africana), sarebbe stato inquisito per corruzione. La Fifa al momento non ha rilasciato alcuna dichiarazione, la notizia arriva all’indomani della conferma di Gianni Infantino alla Presidenza dell’ente sovrano del Calcio internazionale e alla vigilia dei Mondiali di Calcio ...

Maltempo : in Veneto confermato stato criticità per forti temporali nell'Alto Piave : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - Il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Veneto comunica, in aggiornamento rispetto a ieri, che non sono in corso avvisi di criticità per rischio idrogeologico idraulico e che per il pomeriggio di oggi e domani non sono attese precipitazioni piovose s

Roma - fermato il nigeriano che ha pestato un portantino all'Umberto I : questa mattina ha aggredito una ragazza : È stato fermato il nigeriano di 48 anni che ha massacrato di botte un portantino nella sala d'attesa del policlinico Umberto I a Roma. I...

Marco Carta arrestato - l’artista sardo fermato per furto aggravato a Milano : Marco Carta arrestato per furto aggravato. Queste sono le ultime e non piacevoli notizie che arrivano sul conto dell'artista sardo, fermato in quel di Milano dopo aver sottratto 6 t-shirt per un valore complessivo di 1200 euro. Il cantante non avrebbe fatto molta strada e sarebbe stato fermato direttamente all'uscita di La Rinascente di Piazza Duomo, dov'è stato arrestato con una donna di 53 anni con la quale avrebbe messo a segno il colpo. ...

Trapani : fermato a un posto di blocco scappa e getta la cocaina - arrestato : Palermo, 31 mag. (AdnKronos) - Operazione antidroga con sequestro di 65 grammi di cocaina e l’arresto di un cittadino. E' accaduto a Mazara del Vallo (Trapani) dove è finito in manette un incensurato, G.V. di 39 anni. La Squadra Pegaso della Sezione Investigativa del Commissariato di Mazara del Vall

Fable 4 confermato? Il gioco è stato avvistato su Mixer : Recentemente già vi avevamo parlato di un possibile nuovo capitolo della serie di Fable, che dovrebbe essere presentato alla conferenza E3 2019 di Microsoft, ma ora, nuove indiscrezioni, puntano i riflettori su quello che dovrebbe essere proprio Fable 4.Stando a quanto riportato da Mspoweruser.com, Fable 4 sarebbe comparso sull'app Mixer per Xbox One. Un post su Twitter dell'utente SkyPikachuTV mostra l'elenco di Mixer, che presenta giochi come ...

Esibisce documenti falsi - ma dai controlli emerge il passato : arrestato Aosta - Un 27enne originario del Gambia è stato fermato al tunnel ... : Tentando di espatriare in Francia l'altro ieri, sabato 4 maggio, ha esibito ai poliziotti che lo stavano controllando al tunnel del Monte Bianco un passaporto Gambiano e un permesso di soggiorno ...