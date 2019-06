Douglas Costa Juventus | futuro ancora in bilico | Sarri contatta il brasiliano

Bucchioni : 'Rabiot primo regalo per Sarri - il tecnico vuole puntare su Douglas Costa' : Nel suo tradizionale editoriale su Tuttomercatoweb.com, il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha avuto modo di parlare di molti argomenti, soffermandosi sulla Juventus e sulle possibili scelte di mercato della dirigenza bianconera. Ha poi detto la sua sul Napoli, sul nuovo Milan di Giampaolo e sulla Fiorentina di Rocco Commisso. A proposito di Juventus, Bucchioni ha dichiarato che il primo regalo per Sarri sarà Adrien Rabiot, inizialmente ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Pogba : Per la Juventus inizia la nuova era targata Sarri. Il nuovo allenatore bianconero è stato appena presentato a Torino e ha dovuto rispondere alle numerose domande dei giornalisti accorsi alla sua conferenza stampa. Tanti i temi dibattuti, una domanda anche sul modo di vestirsi, alla quale Sarri ha risposto sorridendo: "Basta che a questa età non mi fate andare in giro senza vestiti". Il nuovo tecnico bianconero, inoltre, non rinnega il suo ...

Juventus - Douglas Costa svela il suo futuro : “Ora è tutto nuovo - quindi…” : Juventus – Da un paio di settimane si vocifera di un possibile addio di Douglas Costa dalla Juventus. Infatti è lo stesso giocatore brasiliano a rompere il silenzio e fare chiarezza in merito al proprio futuro, manifestando la propria volontà di continuare a vestire la maglia bianconera. Leggi anche: Icardi Juventus, avvistato a Torino insieme a Wanda: trattativa […] More

Douglas Costa : 'Voglio restare alla Juventus' - ma i bianconeri potrebbero cederlo : Ufficializzato il nuovo tecnico, la Juventus è pronta a lanciarsi sul mercato con l'obiettivo di regalare a Maurizio Sarri giocatori funzionali al suo gioco offensivo. Gran parte degli investimenti però passeranno da alcune cessioni pesanti, necessarie soprattutto per motivi di Fair Play Finanziario: a fine giugno ci sarà l'approvazione del bilancio d'esercizio, che dovrebbe registrare una perdita finanziaria fra i 50 e i 70 milioni di euro, ...

Juventus - Douglas Costa : “Resto qui - con Sarri e Ramsey faremo bene” : L’esterno della Juventus Douglas Costa allontana le voci di mercato che lo vogliono lontano da Torino direttamente da Capo Verde, dove si trova in vacanza: “Non conosco Sarri personalmente ma ho visto giocare il suo Napoli. Nel mio primo anno in serie A lui ha fatto una stagione fantastica con gli azzurri. Sono convinto che con lui faremo grandi cose. Adesso è tutto nuovo: io resto qui. Ho altri tre anni di contratto con la ...

Douglas Costa Juventus - il brasiliano annuncia il suo futuro! : Douglas Costa Juventus- Douglas Costa, intervistato a Capo Verde durante la sua vacanza, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo prossimo futuro, chiudendo di fatto ad un possibile addio al club bianconero. Il brasiliano ha voglia di ripartire e di riscattare una stagione deludente. Parole dettate dalla grande carica e […] More

Calciomercato Juventus : Douglas Costa sarebbe vicino all’addio - si tratta con Psg e United : Il Calciomercato della Juventus non è solo in entrata. I bianconeri devono fare cassa e dopo Cancelo, vicinissimo al City, stando alle ultime notizie sarebbero pronti a cedere anche Douglas Costa. Il brasiliano ha vissuto una stagione deludente a livello sportivo, complici i tanti infortuni, e con troppi errori anche fuori dal rettangolo verde così la società avrebbe deciso di privarsene. Nemmeno l’arrivo di Sarri può cambiare le cose anche ...

Finals NBA – Tifoso speciale per Golden State - Douglas Costa vola ad Oakland per Gara-6 [FOTO] : L’esterno della Juventus è ad Oakland per assistere a Gara-6 delle Finals NBA tra Golden State e Toronto, con quest’ultimi in vantaggio 3-2 Secondo match point per Toronto in Gara-6, i Raptors infatti potrebbero festeggiare nella notte italiana il titolo NBA, basta una vittoria contro Golden State per alzare al cielo l’anello. Un epilogo che non si augura Douglas Costa, volato ad Oakland per assistere al match e fare il ...

Calciomercato Juventus : in uscita Mandzukic - Cuadrado e Douglas Costa : L'ufficializzazione del nuovo tecnico bianconero, che dovrebbe avvenire settimana prossima, permetterà poi alla Juventus di concentrarsi solo sul Calciomercato, con l'intento di allestire una rosa competitiva per Serie A e Champions League. Il mercato però passa anche dall'approvazione del bilancio d'esercizio, prevista per fine giugno, con la Juventus che potrebbe registrare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro. Proprio per questo ...

Calciomercato Juventus : Douglas Costa può partire - anche Sanè tra i possibili sostituti : Il Calciomercato della Juventus mette le ali con Chiesa della Fiorentina e Sanè del Manchester United che entrano nel mirino di Paratici per la prossima estate. L’arrivo di Sarri, sempre più probabile, e del suo 4-3-3, impone dei cambi nel reparto offensivo. Cristiano Ronaldo e Bernardeschi sono gli unici sicuri di rimanere, mentre i veri esterni di ruolo in rosa sarebbero in bilico. A lasciare Torino potrebbe essere Douglas Costa, la stagione ...

Calciomercato Juventus - Douglas Costa ora potrebbe restare : Da sicuro partente a possibile cardine del nuovo progetto. Il Calciomercato della Juventus cambia rotta su Douglas Costa. L’addio di Allegri dalla panchina dei bianconeri, ratificato ormai la settimana scorsa, cambia il destino dell’estroso esterno offensivo che in questa stagione ha deluso le attese. I tanti problemi fisici non gli hanno quasi mai permesso di essere al top, così la sua annata a livello numerico è quasi un disastro: venticinque ...

Pedullà : 'Si va verso conferma di Allegri - no della Juve alla cessione di Douglas Costa' : E' uno degli argomenti di discussione principali degli ultimi giorni, ovvero l'incontro fra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, confronto che spesso è stato rimandato. Secondo le ultime indiscrezioni, ad inizio settimana avrebbe dovuto esserci la decisione finale da parte dei due, ma ancora non arriva nessun segnale sul futuro della panchina bianconera. Di certo, la dirigenza in questi ...

Calciomercato Juventus - possibile scambio Douglas Costa-Icardi con l'Inter : Clima molto caldo in casa Juventus, dove si sta decidendo il futuro di Massimiliano Allegri. Al momento non si esclude una sua permanenza a Torino, nonostante le numerose critiche per quanto riguarda il gioco espresso dalla squadra bianconera. Allegri stesso ha affermato di volere restare sotto la Mole, proprio dopo la cocente sconfitta subita contro l'Ajax in casa, sconfitta che è costata alla Juventus l'eliminazione dalla Champions League. ...

Juve : Guardiola per 'salvare' alcuni calciatori in crisi come Douglas Costa (RUMORS) : In attesa dell'incontro fra il presidente della Juventus Andrea Agnelli ed il tecnico bianconero Massimiliano Allegri, la dirigenza è pronta a rituffarsi nel mercato per cercare di allestire una rosa competitiva per la prossima stagione. Alcune scelte di mercato passeranno inevitabilmente dall'esito di tale confronto, anche perché tanti giocatori della rosa bianconera in questa stagione non hanno reso come avrebbero dovuto. Parliamo soprattutto ...