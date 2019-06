F.1 - GP di Francia - Doppietta Mercedes - Hamilton vince dominando : Lewis Hamilton ha dominato il Gran Premio di Francia, ottava prova del Mondiale di Formula 1 2019. Il pilota della Mercedes - partito dalla pole position - ha mantenuto la leadership sin dalla partenza e fino alla bandiera a scacchi. A mettere la ciliegina sulla torta per la Mercedes è Valtteri Bottas, secondo al traguardo a sugellare l'ennesima Doppietta per le Frecce d'Argento. Sale sul podio la Ferrari, con Charles Leclerc, mentre Sebastian ...

Doppietta Hamilton-Bottas al Gp di Francia. Leclerc sul podio - Vettel quinto Classifica : Le Frecce d’argento dilagano anche all’8° Gp, la Ferrari di Seb recupera due posizioni. Quarto Verstappen. 16° Giovinazzi

Formula Uno - nel Gp di Francia è di nuovo Doppietta Mercedes : Hamilton davanti a Bottas. Leclerc 3° - Vettel giù dal podio : Lewis Hamilton domina il Gp di Francia dal primo all’ultimo giro e conquista la sesta vittoria stagionale. La festa Mercedes è completata dal secondo posto di Valtteri Bottas, che ha vinto il testa a testa con il ferrarista Charles Leclerc per il secondo posto. Sebastian Vettel, che partiva in settima posizione, chiude al quinto posto. L'articolo Formula Uno, nel Gp di Francia è di nuovo doppietta Mercedes: Hamilton davanti a Bottas. ...

Hamilton fa suo anche il Gp di Francia : Doppietta Mercedes al Paul Ricard - ma gli applausi sono tutti per Leclerc : doppietta Mercedes a Le Castellet: Leclerc super sul finale al Gp di Francia, a Vettel il punto per il giro veloce Ancora una volta è la Mercedes a dominare: ottavo successo consecutivo per il team di Brackley, che trionfa anche oggi al Paul Ricard. Le Frecce Argento tornano a regalare una speciale doppietta alla loro squadra, grazie alla vittoria di oggi di Lewis Hamilton, seguito dal compagno di squadra Valtteri Bottas. Ha tagliato il ...

Ordine d’arrivo F1 - GP Francia 2019 : risultato e classifica gara. Hamilton domina - Doppietta Mercedes. Leclerc 3° : Lewis Hamilton ha vinto il GP di Francia 2019, ottava tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes si è imposto con estrema facilità al circuito Paul Ricard di Le Castellet, il britannico è scattato dalla pole position e non ha avuto alcun problema a tagliare il traguardo in prima posizione precedendo il compagno di squadra Valtteri Bottas. Ennesima doppietta stagionale per le Frecce d’Argento che si sono confermate imbattibili anche in ...

F1 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : si parte con una Doppietta Mercedes - Hamilton precede Bottas - Leclerc è terzo : Si parte con una doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Le due Frecce d’argento si sono mostrate subito a proprio agio sul circuito di Le Castellet – Paul Ricard, dove un anno fa dominarono, quindi alle loro spalle troviamo Red Bull e Ferrari che hanno svolto lavori differenti. Il nuovo asfalto della pista transalpina ha messo alla frusta le gomme, specialmente quelle ...

F1 - Risultato FP1 GP Francia 2019 : si parte con una Doppietta Mercedes - Hamilton precede Bottas - Leclerc è terzo : Si parte con una doppietta Mercedes nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Francia 2019 di Formula Uno. Le due Frecce d’argento si sono mostrate subito a proprio agio sul circuito di Le Castellet – Paul Ricard, dove un anno fa dominarono, quindi alle loro spalle troviamo Red Bull e Ferrari che hanno svolto lavori differenti. Il nuovo asfalto della pista transalpina ha messo alla frusta le gomme, specialmente quelle ...

VIDEO Highlights prove libere GP Canada F1 : Ferrari da Doppietta nelle FP2 ed Hamilton va a muro : La Ferrari ha concluso davanti il secondo turno di prove libere 2 del GP del Canada, settimo round del Mondiale 2019 di F1. Sul tracciato di Montreal (Canada), le Rosse hanno occupato i primi due posti con il monegasco Charles Leclerc e il tedesco Sebastian Vettel. In terza posizione la Mercedes del finlandese Valtteri Bottas, decisamente performante sul passo gara. Piccolo contrattempo per Lewis Hamilton: il britannico delle Frecce ...

Formula 1 – Terminate le seconde libere del Gp del Canada : problemi per Hamilton - Doppietta Ferrari [TEMPI] : Leclerc davanti a tutti nelle second prove libere del Gp del Canada: problemi per Hamilton a Montreal E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp del Canada: i piloti sono tornati in pista sul circuito di Montreal per continuare a lavorare a bordo delle loro monoposto in vista della gara di domenica, valida per il settimo appuntamento stagionale. problemi per Lewis Hamilton, che dopo una foratura ha dovuto fare i conti ...

Spagna : quinta Doppietta Mercedes. Hamilton-Bottas - poi Verstappen e le Ferrari : Dopo aver accusato il colpo ieri in qualifica, oggi Lewis Hamilton si è preso la rivincita sul compagno di squadra Valtteri Bottas, vincendo il GP di Spagna, terzo successo della stagione e quinta doppietta Mercedes in cinque gare. Passato il finlandese alla prima curva, Hamilton ha sempre mantenuto il comando, portando a casa il quarto […] L'articolo Spagna: quinta doppietta Mercedes. Hamilton-Bottas, poi Verstappen e le Ferrari sembra ...

Mercedes - 5° Doppietta di fila. Hamilton vince - poi Bottas. Ferrari - weekend umiliante : Anche a Montlemlò, circuito vicino Barcellona, è andato in scena un film già visto per cinque volte di fila con il campione dl mondo Lewis Hamilton che è balzato davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas in partenza e la coppia è giunta in questa formazione al traguardo senza mai essere impensi

F1 - Hamilton trionfa al Gp di Spagna - Bottas secondo e Ferrari quarta e quinta. Mercedes - quinta Doppietta in 5 gare : Ancora Mercedes, ancora una doppietta, la quinta consecutiva. Lewis Hamilton trionfa nel Gp di Spagna, seguito dal compagno di scuderia, Valtteri Bottas, e i due fanno registrare un record assoluto nella competizione, visto che mai nessuna coppia di piloti era salita sul primo e secondo gradino del podio in tutte le prime cinque gare della stagione. Terzo Max Verstappen con la Red Bull, mentre le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc ...

Formula 1 – Hamilton e Bottas felici per la Doppietta - Verstappen sbircia la Mercedes : le parole dei piloti dopo la gara di Barcellona : Ancora una doppietta Mercedes a Barellona. Hamilton e Bottas contenti del risultato, Verstappen pizzicato a sbirciare la Mercedes da vicino: le parole dei piloti dopo la gara Anche a Barcellona è la Mercedes a dettare legge. Le Frecce d’Argento firmano l’ennesima doppietta stagionale, chiudendo al primo e al secondo posto con Hamilton che questa volta precede il compagno (e poleman ieri) Bottas. Max Verstappen chiude il podio e ...

Lewis Hamilton re di Spagna - la Mercedes domina ancora : quinta Doppietta consecutiva - continua l’incubo Ferrari : quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Hamilton si prende il Gp di Spagna, davanti a Bottas e Verstappen Che spettacolo il Gran Premio di Spagna: il quinto appuntamento della stagione 2019 di Formula 1 non ha deluso le aspettative degli appassionati. Subito una partenza sprint di Hamilton, che si è preso la testa della corsa, beffando il suo compagno di squadra Valtteri Bottas, poleman a Barcellona. Anche Vettel ha tentato di andare ...