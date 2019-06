Diretta Formula 1 Streaming video gara live | vincitore e podio | Gp Francia 2019

Gran Premio Canada 2019 di Formula 1 in Diretta su Sky e in differita su Tv8 : Settimo appuntamento della stagione per il Mondiale di Formula 1. Dopo Spagna e Principato di Monaco, si va in Nord America, a Montreal. La gara del Gran Premio del Canada sarà trasmesso in diretta esclusiva su Sky Sport F1, oggi, domenica 9 giugno, alle 20.10 (live anche su Sky Sport Uno oltre che sul canale 207). Per vedere il Gp in chiaro bisognerà attendere le ore 21.30. Sarà infatti trasmesso in differita su Tv8.Il commento della pista è ...