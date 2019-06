Dialogo tra Montalbano e Fazio su Sgarbi che ha difeso Feltri

Dialogo tra Montalbano e Catarella su Vittorio Feltri : Catarella (al telefono con Montalbano) “Commissario è lei di persona personalmente?”. Montalbano: “Dimmi Catarella?”. C: “Vinne in Commissariato tali Feltro Vittori che chiedeva di voi… “. M: “Ah, bene lo fa(s)cisti accomodare?”. C: “Io subito lo fici, dutturi, ma isso ha un caratteri mallitto”. M: “Ma se torno lo trovo lì che mi aspetta?”. C: “Nonsi dutturi, ...

Napoli - il Dialogo tra Giuseppe Conte e l’uomo in mutande sul balcone accanto : “Le volevo dire una cosa…” : Giuseppe Conte è a Napoli e fa tappa nella redazione di Fanpage. A un certo punto, dal balcone di un palazzo accanto, il presidente del Consiglio viene riconosciuto da un uomo in mutande. “Sono un collega civilista in pensione da un anno, le posso dire una cosa?“. “Prego” gli risponde Conte. Salvini sulla ladra bosniaca: “Maledetta donna, sia messa in condizione di ...

Roma. In Urbe Civitas : al Teatro Valle una mostra sul Dialogo fra città e teatro : Fino al 7 luglio prossimi le architette Elsa Rizzi e Simonetta Zanzottera portano alla luce, con la mostra In Urbe

Conti pubblici - Dombrovskis : “Prima l’Italia corregga la traiettoria fiscale - poi il Dialogo. Altrimenti sarà procedura” : Il tentativo del governo italiano di far slittare a dopo l’estate la decisione della Commissione Ue sulla procedura per debito eccessivo, annunciando “stime piu` aggiornate” sui Conti pubblici “a fine luglio”, incontra già un primo stop. Il vicepresidente Ue Valdis Dombrovskis ha infatti detto a Sky TG24 che Bruxelles è aperta al dialogo ma “in questo caso è necessaria prima una correzione“. “È ...

Iran - gli Usa aprono al Dialogo “senza precondizioni”. Pompeo : “Disposti a parlare se si dimostrano Paese normale” : Gli Stati Uniti aprono nuovamente al dialogo con l’Iran, ma “senza precondizioni”. Lo ha fatto sapere il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, pur ricordando che continuerà la campagna di pressione Usa sulla Repubblica Islamica. “Siamo pronti a sederci” con i leader Iraniani, ha sottolineato il capo della diplomazia americana dalla Svizzera, dove si trova per colloqui con il ministro degli Esteri elvetico, ...

Incidente Venezia : dalla perdita dei comandi all’impatto - il Dialogo tra pilota e capitaneria di porto : Pochi minuti di conversazione tra la sala operativa della capitaneria di porto e il ponte comando della nave da crociera MSC raccontano e consentono di ricostruire quanto accaduto questa mattina a Venezia. “E’ il pilota che parla, il comandante è impegnato… Al momento siamo sulla nave con la prua preminentemente appoggiata al ’29’, abbiamo il rimorchiatore di prua che ha rotto il cavo ed in assistenza al ...

Prove di Dialogo Lega-Pd a Strasburgo : Roma. “E’ presto per parlare di nomi, ma una cosa la sappiamo tutti. Per il ruolo di commissario europeo indicheremo una personalità di altissimo profilo. Il modello, per intendersi, è lo stesso che nel 1994 seguì il governo Berlusconi quando indicò Mario Monti ed Emma Bonino. E siamo anche contenti

Brexit : fine del Dialogo tra Tories e Labour - May verso le dimissioni : Brexit: fine del dialogo tra Tories e Labour, May verso le dimissioni Ad una settimana dalle elezioni europee, a cui in teoria la Gran Bretagna non avrebbe dovuto partecipare, il caos politico nel Regno Unito non accenna a placarsi. Il segretario laburista Jeremy Corbyn ha infatti annunciato che il suo partito non collaborerà più con Theresa May nel cercare un accordo parlamentare su un nuovo piano per la Brexit. Per il Labour, i Tories ...

Malattie mieloproliferative : Pisa in prima linea per favorire Dialogo e confronto tra ematologi e pazienti : Accendere i riflettori sulle Malattie mieloproliferative per promuovere la conoscenza, essere più vicini ai pazienti e favorire la diagnosi precoce: questi gli obiettivi dell’iniziativa “Parliamone Insieme” che farà tappa a Pisa il 17 maggio. L’incontro, promosso da Novartis con il patrocinio del Gruppo AIL, si svolgerà venerdì 17 maggio presso la Borsa Merci, Camera di Commercio, piazza Vittorio Emanuele 5 e vedrà impegnati gli ematologi ...

Meloni chiama Fini Dialogo a destra : Redazione «Pronto, Gianfranco? Sono Giorgia». Risale a pochi giorni fa, raccontano i bene informati, la telefonata di appeasement che agita le acque a destra. Giorgia Meloni, la leader di Fratelli d'Italia, ha cercato l'ex fondatore di An, nonché presidente della Camera, (nonché molte altre cose) Gianfranco Fini. Una rimpatriata tra vecchi amici? Non proprio: lui l'ha deFinita, non molto tempo fa, «una ragazzina sconclusionata e ...

CLAMOROSO! San Paolo - ipotesi privatizzazione : Dialogo tra Governo e Comune per risanare i conti di Palazzo San Giacomo : San Paolo ipotesi privatizzazione Stando a quanto riporta l’Adnkronos ci sarebbe un’ipotesi di privatizzazione del San Paolo, riconducibile al piano sulle dismissioni inserito nell’ultimo Def con l’obiettivo di tirare su, entro fine anno, quasi un miliardo di euro. Lo Stadio San Paolo non è tra i beni del Demanio, non è dunque riconducibile al Mef, ma appartiene al Comune di Napoli. Ma è in corso un confronto tra ...

Maduro disinnesca la trappola Usa "Nel weekend giornata di Dialogo" : Maduro disinnesca la rivolta di Guaidò tende una mano all'opposizione e lancia la giornata nazionale del dialogo nel weekend. Trump continua a pensare all'opzione militare Segui su affaritaliani.it

Nessun Dialogo tra M5S e Pd su conflitto di interessi e salario minimo. La replica di Di Maio a Delrio : 'Avete avuto il vostro tempo'. E sul ... : Un esempio? La legge per togliere gli ospedali dalle mani della politica. Un altro? Il taglio degli stipendi dei parlamentari. Un altro ancora? Il salario minimo, che di stipendio aumenti quello ...

Prove di Dialogo tra M5s e Pd : dialogo a distanza o Prove d'intesa sotto traccia? Dato per scontato che i rapporti di governo tra Lega e M5s sono pessimi, che l'insofferenza reciproca è grande, che Salvini è stanco e Di Maio punzecchia l'alleato in continuazione, c'è un asse che potrebbe prendere corpo nelle ultime ore: quello tra Pd e Movimento 5 Stelle. Nulla di certo o scontato, sia chiaro, ma per il momento solo segnali che vanno decrittati con scrupolo e attenzione. ...