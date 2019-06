Di Battista | “Sinistra ha smantellato stato sociale più della destra | M5s cerca di

ilfattoquotidiano

"Non si esce dalla crisi producendo di più ma producendo meglio e concentrandosi sui servizi". Lo ha detto Alessandro Di Battista dal palco di CityLab Rousseau a Catania, in linea con le parole espresse dal presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, intervenuto poco prima. "Il M5s sta provando giorno dopo giorno a ricostruire uno stato sociale dopo che per 30 anni la sinistra ha cercato di distruggerlo", ha detto l'ex deputato.

