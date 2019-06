“Depressione” Il dramma della stella di Uomini e Donne | “Ero ridotta così”

caffeinamagazine

(Di domenica 23 giugno 2019) Dalle stelle alle stalle il passo è più breve di quanto si possa pensare. Così è per molti. Così stato per Sara Affi Fella, per la quale non è stato facile superare lo scandalo che lo scorso anno l’ha travolta a. Dopo che l’ex fidanzato Nicola Panico ha rivelato la verità alla redazione di Maria De Filippi e a tutto il pubblico, la giovane è caduta in depressione. Le critiche e le malelingue l’hanno ferita parecchio, tanto che Sara è stata costretta a sparire dai social per un breve periodo. Mesi nei quali l’Affi Fella è dimagrita parecchio e addirittura dormiva nel letto dei suoi genitori, come raccontato in una recente intervista concessa al settimanale Nuovo. Oggi, per fortuna, tutto è stato superato: con l’aiuto di uno psicologo e con l’amore del nuovo compagno, il calciatore Francesco Fedato, la 22enne è praticamente rinata. “Dopo la bufera dormivo nel letto con mia ...

