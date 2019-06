De Ligt Juventus | sempre più vicino | pronto un contratto monstre

Calciomercato Juventus : De Ligt si avvicina - per lui quinquennale da 12 milioni (RUMORS) : De Ligt non è più solo un sogno per il Calciomercato della Juventus. I bianconeri avrebbero sorpassato la concorrenza del PSG grazie all’aiuto del potente agente Mino Raiola. Sarebbe stato proprio il procuratore a voltare le spalle al club parigino: il cambio del direttore sportivo, con Leonardo a prendere il posto di Henrique, avrebbe fatto andare su tutte le furie Raiola che stava trattando da giorni con i francesi. Il nuovo dirigente avrebbe ...

Calciomercato Juventus - tutto su de Ligt : per il centrocampo c’è Rabiot ed in attacco… : Calciomercato Juventus – E’ una Juventus scatenata quella che si prepara alla prossima stagione, i bianconeri hanno deciso di affidarsi a Maurizio Sarri, una scelta che ribalta le strategie del passato del club ma una decisione che potrebbe anche dimostrarsi vincente. Sì, perchè le qualità dell’ex Chelsea non sono sicuramente in discussione, la squadra è già fortissima ma la dirigenza ha deciso di rinforzare ulteriormente ...

De Ligt alla Juventus/ Ci siamo : la 'chiamata' di CR7 e il retroscena sul Psg : Anche secondo la stampa olandese la Juventus è molto vicina a De Ligt: il Barcellona si sfila dall'affare, retroscena sul Psg.

Mercato Juventus - De Ligt sempre più vicino : il Barcellona si tira indietro : Secondo la testata giornalistica spagnola Marca la corsa per De Ligt perde una protagonista. Il Barcellona si sarebbe tirato definitivamente fuori dalla trattativa per Matthijs De Ligt, non accettando di cedere alle pretese economiche del procuratore del calciatore, che ormai è ad un passo dalla Juventus. Mercato Juventus, De Ligt si colora di bianconero Per […] More

De Ligt Juventus - colpo vicino - conferme da Sky. Stipendio monstre per lui : DE Ligt Juventus – Sembra sempre più vicino il colpo in difesa. La società bianconera ha intenzione di portare a Torino uno dei migliori difensori che il panorama calcistico mondiale ha messo in mostra. Quella che fino a pochi giorni fa sembrava un’operazione quasi impossibile, adesso è molto probabile; a confermarlo è Sky Sport. De […] More

Calciomercato Juventus : sprint per De Ligt. Cifre da capogiro - i dettagli : Calciomercato Juventus: sprint per De Ligt. Cifre da capogiro, i dettagli Il nome del giovane difensore dell’Ajax Matthijs De Ligt continua a tener fortemente banco in questa sessione estiva di Calciomercato. Accostato da ormai tanti mesi alle migliori squadre d’Europa e del mondo, il baby capitano dei Lancieri sembra non aver ancora preso una decisione definitiva riguardo il proprio futuro. Il suo approdo al Barcellona ...

Juventus - Paratici farebbe sul serio per De Ligt : la trattativa sarebbe entrata nel vivo : La Juventus dopo aver annunciato Maurizio Sarri ha dato un'accelerata al mercato. Infatti, nelle ultime ore Fabio Paratici sta portando avanti due trattative molto importanti che riguardano la difesa e il centrocampo. La Juve aveva già deciso di rinforzare questi reparti e vuole regalare a Maurizio Sarri due profili top. Nelle ultimissime ore Paratici ha fatto passi molto importanti per Matthijs De Ligt. Il difensore olandese ha aperto alla ...

Calciomercato Juventus – Dall’Olanda ne sono sicuri : pronti 70 milioni per De Ligt - battuta la concorrenza : Dall’Olanda arrivano conferme sull’affare De Ligt-Juventus: i bianconeri avrebbero offerto 70 milioni all’Ajax per il giovane e talentuoso difensore La Juventus guarda al futuro e prova a blindare la sua difesa con uno dei più grandi prospetti del calcio europeo. I bianconeri, già da tempo, hanno messo gli occhi su Matthijs De Ligt, giovane difensore dell’Ajax e della nazionale olandese. Personalità, talento e piedi ...

Calciomercato Juventus - dall’Olanda : bianconeri di nuovo su De Ligt - l’offerta è importante : Concorrenza fittissima, ma qualora arrivasse si tratterebbe di un colpaccio. Dall’Olanda rilanciano: la Juventus è tornata in pressing per Matthijs De Ligt. Lo riporta il ‘De Telegraaf’. Secondo il quotidiano, il club bianconero sarebbe pronto ad offrire all’Ajax oltre 70 milioni di euro per portare il giovane difensore a Torino, mossa che avrebbe scavalcato la concorrenza, Psg in testa. Al calciatore 19enne invece ...

Juventus - dall’Olanda : De Ligt ha scelto i bianconeri! I nuovi dettagli : DE Ligt Juventus- Secondo quanto riportato da “De Telgraaf”, la Juventus avrebbe messo le mani su De Ligt, centrale olandese attualmente in forza all’Ajax. I colleghi olandese sono certi: affare pronto ad entrare nel vivo, si tratterà sulla base di 70 milioni di euro. Il giocatore avrebbe aperto ai bianconeri allontanando gli interessi di PSG […] L'articolo Juventus, dall’Olanda: De Ligt ha scelto i bianconeri! I ...

Mercato Juventus - da Cancelo a De Ligt : il punto sulla nuova difesa di Sarri : Mercato Juventus – In casa Juventus è iniziata la nuova era targata Maurizio Sarri. L’ex allenatore di Napoli e Chelsea è pronto per l’avventura in bianconero e, come fatto con gli azzurri, vorrà puntare anche su una grande solidità difensiva oltre ad un super attacco. A partire dal rilancio di Daniele Rugani. Il centrale ex Empoli proprio […] More

De Ligt Juventus : c’è l’offerta e la Juve è avanti a tutti : De Ligt alla Juventus non è più di una suggestione di mercato. La conferma arriva dalla testata giornalistica olandese De Telegraaf, che apre oggi con un articolo che conferma la società di Torino in pole position nella lotta per assicurarsi le prestazioni del fortissimo difensore olandese. Secondo De Telegraaf la Juventus ha superato la concorrenza […] More

Juventus - si complica la corsa a De Ligt : sul difensore olandese piomba anche il Real Madrid : Il club spagnolo ha intenzione di battere la concorrenza di PSG e Juventus, mettendo le mani sul promettente difensore olandese Cresce la concorrenza per la Juventus nella corsa a Matthijs De Ligt, secondo quanto riferiscono i media francesi anche il Real Madrid sarebbe piombato sul difensore olandese. LaPresse/EFE Oltre a Barcellona e Paris Saint-Germain dunque, i bianconeri devono guardarsi anche dai blancos, che potrebbero sfruttare i ...

Juventus : sarebbe sempre viva l'ipotesi De Ligt - ma il suo acquisto sarebbe legato a Pogba : Adesso per la Juventus si entra nel momento caldo del calciomercato. Infatti dopo la presentazione di Maurizio Sarri la dirigenza bianconera dovrà iniziare a mettere a segno i primi colpi. I nomi accostati alla Juve sono di assoluto valore, si parte da Matthijs De Ligt e Paul Pogba passando per Adrien Rabiot. Secondo le ultime notizie di calciomercato, il futuro del difensore olandese e del centrocampista francese potrebbe essere legato a doppio ...