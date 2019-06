Dal caso Vettel all’assenza di Hamilton di giovedì | Toto Wolff rivela | “mi hanno fatto

Uccisa e data in pasto ai maiali Dal marito - dopo 20 anni il caso risolto grazie al DNA : Virginia Mihai, 40 anni, era una delle due moglie scomparse di Valerio Sperotto, allevatore di maiali deceduto nel 2011. Oggi un frammento di un'unghia ritrovato in due capannoni a Velo d’Astico, che si è accertato appartenere proprio alla donna ha confermato quello che per anni è stato solo un terribile sospetto. Virginia è stata Uccisa dal marito e gettata in pasto ai maiali. Stessa sorte potrebbe essere quella della prima moglie, Elena ...

Il caso Adidas dimostra che il valore di un marchio non dipende solo Dalla grafica : D’accordo, il marchio Adidas non sarà un gran che ma non si può nemmeno dire che non abbia “acquisito, in tutto il territorio dell’Unione, un carattere distintivo in seguito all’uso che ne era stato fatto”, come recita la sentenza del Tribunale dell’Ue pubblicata oggi, annullandolo. Ma d’altra parte è difficile misurare l’immagine percepita, quando un marchio è così generico. C’era stato un ...

Beppe Fiorello sbarca su Canale 5 con Gli Orologi del Diavolo : il caso Mimmo Lucano lo ha allontanato Dalla Rai? : Dopo vent'anni di fedeltà assoluta, Beppe Fiorello sbarca su Canale 5 con Gli Orologi del Diavolo. La nuova fiction porterà sulla rete ammiraglia Mediaset proprio l'attore, volto noto e simbolo della Rai1 impegnata che ha "sfruttato" il volto del siciliano per una serie di film tv e fiction proprio puntando al patto con lo spettatore stretto dal siciliano, da sempre garante di un prodotto ben confezionato. A quanto pare tutto questo non è più ...

Caso Csm - il passo indietro di Lotti «Amareggiato - mi autosospendo Dal Pd» : Il messaggio su Facebook dopo il Caso Procure: «Non partecipo al festival dell'ipocrisia. Sono nato e cresciuto come uomo di squadra». E ha aggiunto: «Mai dossier sui pm»

Caso procure - Lotti a Zingaretti : «Mi autosospendo Dal Pd» : Luca Lotti si autosospende dal Pd. «Ti comunico dunque la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita. Lo faccio non perché qualche moralista senza...

OspeDale Avezzano 4° caso di legionella - i medici : "E'nella casistica - nessun allarme" : L'Aquila - Ieri sera un uomo di 82 anni è stato ricoverato all’ Ospedale di Avezzano per legionella. Il paziente, affetto da problematiche pregresse, tra cui crisi respiratorie, è ora ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Le malattie di cui è già affetto, insieme all’età, lo rendono più vulnerabile agli effetti della legionella. L’anziano si aggiunge ad altri 3 pazienti (due assistiti ...

Caso procure - due consiglieri del Csm si dimettono Dalla Disciplinare? : Caso procure, due consiglieri del Csm si dimettono dalla Disciplinare? Si tratta di Gianluigi Morlini (corrente Unicost) e Paolo Criscuoli (Magistratura indipendente). La decisione arriva dopo che il Pg della Cassazione ha promosso l’azione disciplinare nei loro confronti e nei confronti degli altri due consiglieri ...

Ebola - primo caso in Uganda : morto bambino di 5 anni - possibile strascico dell’epidemia proveniente Dal Congo : A distanza di dieci mesi dall’epidemia di Ebola scoppiata in Congo, è morto nella notte tra martedì e mercoledì un bambino di 5 anni a Kasese in Uganda. Il giovane risultato positivo alla malattia era stato ricoverato precedentemente nell’unità di quarantena. A pretenderlo noto è stato un funzionario del ministero della Salute. “Il bambino risultato positivo all’Ebola ieri a Kasese è morto nella serata nell’unità di ...

«Il tabaccaio sparò Dall’alto e alle spalle» - l’autopsia riapre il caso : la ricostruzione : l’autopsia riapre il caso del tabaccaio di Pavone Canavese che ha sparato uccidendo un moldavo dopo un furto nella sua tabaccheria.

Il caso dello striscione contro Salvini e Di Maio "bloccato Dalla Digos" : E' successo in piazza del popolo a Roma dove era in corso lo sciopero nazionale del pubblico impiego. A denunciarlo il...