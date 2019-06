Cyberpunk 2077 | Nuovi dettagli da CD Projekt Red

Cyberpunk 2077 : le relazioni amorose saranno simili a quelle di The Witcher 3 : Anche in Cyberpunk 2077 potremo vivere le nostre personalissime storie d'amore e come riporta Gamerant queste avranno le medesime meccaniche a cui ci ha abituati The Witcher 3.CD Projekt RED ha infatti dichiarato, tramite il Quest Designer Paweł Sasko, che le storie d'amore di Cyberpunk 2077 saranno simili per funzionamento a quanto visto in The Witcher 3, per cui possiamo benissimo aspettarci svariate sequenze di sotto-trame per un ...

Cyberpunk 2077 : le storie d'amore saranno come quelle in The Witcher 3 : Anche in Cyberpunk 2077 potremo vivere le nostre personalissime storie d'amore, e come riporta Gamerant queste avranno le medesime meccaniche a cui ci ha abituati The Witcher 3.CD Projekt RED ha infatti dichiarato, tramite il Quest Designer Paweł Sasko, che le storie d'amore di Cyberpunk 2077 saranno simili a come funzionano in The Witcher 3, per cui possiamo benissimo aspettarci svariate sequenze di sotto-trama per un personaggi odi cui ci ...

Cyberpunk 2077 : multiplayer - next-gen e Keanu Reeves - intervista : Con, probabilmente, meno competizione rispetto agli scorsi anni, Cyberpunk 2077 ha di nuovo rubato i riflettori all'E3 2019. La sua presenza all'evento di Los Angeles, durante la conferenza Xbox, è stata impreziosita dalla rivelazione della data di uscita (ben più vicina di quanto si pensasse) e, ovviamente, dalla presenza di Keanu Reeves. In aggiunta a questo, comunque, il nuovo RPG di CD Projekt RED è riuscito ancora a impressionare tutti con ...

CD Projekt : Keanu Reeves è stata una scelta naturale per Cyberpunk 2077 : L'apparizione di Keanu Reeves sul palcoscenico dell'E3 ha lasciato decisamente il segno. A distanza di quasi due settimane dalla kermesse losangelina, in rete riverbera ancora il nome del celebre attore, e come ben sappiamo egli stesso sarà nei panni di Johnny Silverhand in Cyberpunk 2077, riporta PlayStationlifestyle.In occasione di un'intervista con GameIndustry.biz, il quest director Mateusz Tomaszkiewicz ha parlato della loro decisione di ...

Cyberpunk 2077 non punta solo sulla storia - tante attività collaterali pronte a prendere vita : Tra i dominatori assoluti dell'E3 2019 non si può non citare per forza di cose Cyberpunk 2077. Il titolo sviluppato da CD Projekt RED era chiaramente uno degli osservati speciali durante le fiera californiana, e non ha mancato di presentarsi all'appuntamento con i videogiocatori e con la stampa specializzata indossando l'abito delle grandi occasioni. E tra prove muscolari sul palco del Convention Center (con presenza nientemeno che di Keanu ...

Cyberpunk 2077 : il punto di partenza del personaggio cambierà in base alle vostre scelte iniziali : Anche se la storia di Cyberpunk 2077 si svolgerà prevalentemente all'interno di Night City, non tutti i giocatori partiranno dallo stesso punto.Secondo lo sviluppatore del gioco, Pawel Sasko, come riporta Segment Next, avrete una serie di diversi punti di inizio che varieranno in base alle vostre scelte iniziali. Sasko non ha voluto svelare ulteriori dettagli, ma quello che abbiamo capito è che ogni classe a disposizione avrà a quanto pare uno ...

Cyberpunk 2077 : la pressione per CD Projekt RED funge da stimolo per tutti i dipendenti : Per due anni di fila, Cyberpunk 2077 ha dominato il palco dell'E3 e non ci vuole molto a capire che la copertura mediatica di quest'ultimo evento ha superato tutti i giochi presentati durante la kermesse losangelina.Attraverso GamesIndustry, il quest director di CD Projekt RED, Mateusz Tomaszkiewicz, ha parlato dello sviluppo del gioco e dei dipendenti che hanno reso possibile tutto questo."Siamo eccitati di sapere che così tanta gente non vede ...

Cyberpunk 2077 riceverà grandi espansioni come The Witcher 3 : CD Projekt Red ha confermato che il suo prossimo RPG Cyberpunk 2077 riceverà probabilmente più espansioni post-lancio, riporta VG247.com.In un'intervista con Prima Games, l'UI Coordinator di CD Projekt Red Alvin Liu ha dichiarato: "stiamo parlando di espansioni in futuro. Vogliamo assicurarci che tutto sia completo, ma vogliamo anche creare mondi aperti". Liu fa un chiaro riferimento alle espansioni di The Witcher 3, aggiungendo "penso che ...

Mike Pondsmith risponde alle critiche sulla rappresentazione delle minoranze etniche in Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith è il creatore di Cyberpunk 2020, gioco di ruolo cartaceo da cui Cyberpunk 2077 è tratto, ed è dovuto intervenire a sedare alcune polemiche che stavano imperversando negli scorsi giorni attorno all'attesissimo titolo sviluppato da CD Projekt RED.Come riporta Nichegamer, molte persone hanno manifestato la loro perplessità in merito a come sarebbero state rappresentate le minoranze etniche nel gioco. Il tutto sarebbe partito da un ...

Mike Pondsmith risponde alle critiche sulla gestione delle minoranze etniche in Cyberpunk 2077 : Mike Pondsmith è il creatore di Cyberpunk 2020, gioco di ruolo da cui Cyberpunk 2077 è tratto, ed è dovuto intervenire a sedare alcune polemiche che stavano imperversando negli scorsi giorni attorno all'attesissimo titolo di CD Projekt RED.Come riporta Nichegamer, molte persone hanno manifestato la loro perplessita in merito a come sarebbero state rappresentate le minoranze etniche nel gioco. Il tutto sarebbe partito da un commento da parte di ...

Il multiplayer in Cyberpunk 2077 non è da escludere - ma il focus rimane comunque il singleplayer : Cyberpunk 2077 è stato senza dubbio uno dei protagonisti di questo E3, grazie alla pubblicazione di nuove informazioni, una demo a porte chiuse ed un Keanu Reeves che nessuno si aspettava. Come riporta Gamesradar, il lead quest designer Paweł Sasko ha dichiarato in una recente intervista che il gioco si concentrerà comunque sul singleplayer, tuttavia non è escluso l'inserimento della componente multigiocatore in un secondo momento:"Non ...

Nuovi splendidi poster di Cyberpunk 2077 mostrano lo stile del futuro : Cyberpunk 2077, l'attesissimo gioco targato CD Projekt RED, ha letteralmente dominato l'E3 2019 (grazie anche alla presenza di Keanu Reeves) e, se ancora non vi siete innamorati dell'estetica del gioco, delle nuove immagini potrebbero farvi cambiare idea.Come riporta VG247, su Twitter sono comparsi dei Nuovi fantastici poster che, oltre a mostrare la tipica estetica di Blade Runner, presentano lo stile del futuro rappresentato in Cyberpunk ...

Xbox e Cyberpunk 2077 sono stati i vincitori dell'E3 2019 : Xbox è stato il marchio console più chiacchierato all'E3 2019, secondo i dati sulla copertura mediatica di ICO Partners, e Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red è stato il gioco più discusso dalla stampa, riporta Gamesindustry.biz.ICO Partners ha monitorato la copertura della stampa per otto giorni dell'E3 2019 - dal 9 al 16 giugno per tutte le società tranne Google Stadia e EA, il cui monitoraggio è iniziato il 6 giugno e il 7 giugno ...

Cyberpunk 2077 tra nuove indiscrezioni - finali multipli e multiplayer per ora assente? : Affermare che Cyberpunk 2077 sia stato il protagonista indiscusso dell'E3 2019 appena conclusosi non rappresenta di certo un delitto. Non ce ne vogliano gli altri publisher e tutti i prodotti presentati nel corso della kermesse californiana, ma il titolo di CD Projekt RED è stato quello in grado di far scattare dalla poltrona i presenti in sala e dalle sedie tutti gli utenti collegati tramite streaming online. Il merito va sì alla presenza di ...