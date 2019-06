Crotone attivo sul mercato | si valuterebbero le piste Han e Billong

Blastingnews

(Di lunedì 24 giugno 2019) Ancora qualche giorno di attesa prima dell'inizio ufficiale della sessione estiva di calcio, la cui apertura è fissata per il 1° luglio 2019. Diversi contatti sono già avviati tra le varie formazioni attraverso i rispettivi direttori sportivi, con qualche operazione in via di definizione. Si scaldano i motori anche in cadetteria dove alcune operazioni interessanti sembrano vedere ilprotagonista. La squadra della famiglia Vrenna, dopo avere concluso l'ultimo campionato con una complicata salvezza, nonostante le ambizioni iniziali di promozione sfumate dopo poche giornate, vorrebbe ripartire alla grande in questo nuovo campionato per tentare di dare vita ad una stagione di vertice. A guidare la squadra sarà ancora il tecnico Giovanni Stroppa che, dopo una stagione di rodaggio, vuole ripartire con un gruppo ben collaudato e arricchito con qualche individualità di ...