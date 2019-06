Cremona | papà uccide figlia di 2 anni e tenta di togliersi la vita

Blastingnews

(Di domenica 23 giugno 2019) Orrore a: un operaio 36enne della Costa d'Avorio, Jacob Danho Kouao, ha ucciso a coltellate la figlioletta di soli 2, Gloria. Poi, con lo stesso coltello, hato di suicidarsi. Arrestato, ora si trova piantonato in ospedale. Le sue condizioni, al momento, sono molto gravi. Gli inquirenti pensano che l'uomo abbia perso la testa in seguito alla recente separazione dalla moglie. Il dramma L'atroce delitto si è consumato nel tardo pomeriggio di sabato 22 giugno, in un appartamento del centro di: in via Massarotti,4. Jacob Danho era andato a vivere lì (proprio dove sorgeva il Centro Islamico Culturale che, qualche anno fa, aveva fatto tanto discutere), poco più di un mese fa, in seguito alla separazione dalla moglie. Una separazione particolarmente difficile che aveva costretto la donna, 34(anche lei ivoriana) e la figlioletta Gloria a trasferirsi in una casa ...

