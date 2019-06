Così i grillini sono spariti dalle tv

ilfoglio

(Di domenica 23 giugno 2019) Per evitare di litigare hanno deciso di non apparire. I parlamentari del M5s hanno smesso di andare in televisione. Non c’è autore che non se ne sia accorto ma finora nessuno lo ha ancora detto. Tutto è accaduto subito dopo le elezioni europee. Perfino Luigi Di Maio ha evitato dichiarazioni in diret

AnnalisaChirico : No, vabbè, l’ha detto davvero! Dibba ha appena spiegato che in caso di elezioni anticipate i grillini al secondo ma… - lakerrunner : @OresteTucci @LoredanaBianco5 @RicciutiGiusep1 È un gioco che ha funzionato nel 2011 con il silenzio assenso di B… - Aladino_Rm : Praticamente #DiBattista, per vendere quattro copie del suo libraccio, ha deciso di ottenere visibilità sparando su… -