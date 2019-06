Coppa D’Africa | il Senegal non sbaglia | 2-0 alla Tanzania | a segno Keita

LIVE Senegal-Tanzania 2-0 - Coppa D’Africa 2019 in DIRETTA : dominio dei Leoni della Teranga - raddoppia Diatta : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 81′ Bel contropiede della Tanzania, ma il cross di Mussa è molto fuori misura. 80′ Punizione dal limite dell’area in favore del Senegal, respinta dalla barriera. 79′ Tiro dalla distanza di Diatta, che tuttavia non risulta molto pericoloso. 76′ Problemi fisici per il tanzaniano Abbas. 74′ Esce Keita Balde, autore del primo gol, rilevato da Thioub. 72′ Si distingue ...

LIVE Senegal-Tanzania 1-0 - Coppa D’Africa 2019 in DIRETTA : dominio dei Leoni della Teranga - decide il gol di Keita Balde : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 57′ Diatta prova l’incursione, ma ottiene un calcio d’angolo. 56′ Msuva! Si fa vedere la Tanzania, con un tiro larghissimo. 53′ Ci prova anche Keita dalla distanza, nessun problema per Manula. 52′ Molto attenta la difesa della Tanzania in quest’occasione, respingendo il tiro di Diatta. 50′ Kouyate! Brivido per la Tanzania, con la conclusione di testa che è però ...

LIVE Senegal-Tanzania 1-0 - Coppa D’Africa 2019 in DIRETTA : si chiude il primo tempo - decide il gol di Keita Balde : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 19.49 SI chiude IL primo tempo 47′ Non succede sostanzialmente nulla, con il primo tempo che sembra destinato a chiudersi in questa maniera. 45′ Saranno due i minuti di recupero. 44′ Esce Salum tra le fila della Tanzania, rimpiazzato da Mussa. 43′ Niang! Altro brivido, con la palla di poco alla destra del palo. 42′ Ndaye ci prova in rovesciata, palla alta. 41′ Diatta devia ...

Coppa D’Africa - Marocco-Namibia 1-0 : i Leoni dell’Atlante vincono grazie ad un autogol nel finale [FOTO] : 1/18 LaPresse ...

Coppa D’Africa 2019 : risultati e classifiche dei gironi. Esordio vincente del Marocco : La Coppa d’Africa 2019 si disputerà in Egitto dal 21 giugno al 19 luglio, la massima rassegna continentale di calcio prevede la partecipazione di 24 Nazionali per la prima volta nella storia ed eccezionalmente andrà in scena durante l’estate e non in inverno come succedeva fino all’ultima edizione. Saranno le città de Il Cairo, Alessandria, Suez, Ismailia ad ospitare l’evento con ben tre Stadi nella capitale: Cairo ...

LIVE Senegal-Tanzania - Coppa D’Africa 2019 in DIRETTA : Leoni di Tarenga contro le Stelle di Taifa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà in Egitto, precisamente allo Stadio del 30 giugno del Cairo, dove si svolgerà la sfida tra Senegal e Tanzania, valevole per la prima giornata del gruppo C della Coppa d’Africa di calcio 2019. La formazione allenata da Aliou Cissè si presenta con i favori del pronostico, potendo disporre di una rosa ...

LIVE Marocco-Namibia - Coppa D’Africa 2019 in DIRETTA : i Leoni dell’Atlante al cospetto dei Guerrieri Coraggiosi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima partita del Gruppo D per la Coppa d’Africa di calcio 2019. In terra egiziana scende in campo alle 16.00 una delle grandi favorite della manifestazione, il Marocco, che affronta la Namibia, una delle cenerentole di questo torneo. Successo che appare davvero scontato per i Leoni dell’Atlante. Nella rosa marocchina ...

Calcio - Coppa D’Africa 2019 : è il momento dell’esordio per il Marocco - il Senegal e l’Algeria : Dopo la cerimonia d’apertura e le prime partite entra sempre più nel vivo la Coppa d’Africa 2019, che in questa domenica vivrà nel suo lungo e intenso programma ben tre partite: Marocco-Namibia (h 16.30), Senegal-Tanzania (h 19.00) e Algeria-Kenya (h 22.00). Allo stadio Al Salam toccherà quindi a Medhi Benatia e soci esordire nella prima partita del Gruppo D, che comprende anche Costa d’Avorio e Sudafrica. Il Marocco è – ...

Algeria-Kenya - Coppa D’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Si apre il programma per il Gruppo C nella Coppa d’Africa 2019 in corso di svolgimento in Egitto. Appuntamento stasera, alle 22.30, con la sfida tra Algeria e Kenya: algerini che dovrebbero partire nettamente favoriti, con tanti nomi noti anche nei campionati più importanti in giro per l’Europa. Per i keniani l’importante è riuscire a non sfigurare davanti ad un avversario di questa caratura, provando magari a ...

Senegal-Tanzania - Coppa D’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Comincia quest’oggi il cammino di una delle principali favorite della Coppa d’Africa 2019, il Senegal, che sfida la modesta Tanzania nella prima giornata del Gruppo C della rassegna continentale africana. La selezione senegalese è al 22° posto nel ranking FIFA, mentre gli avversari di turno sono fermi in 131^ piazza della graduatoria mondiale. Per la partita d’esordio non sarà presente tra le fila del Senegal per squalifica uno ...

Marocco-Namibia - Coppa D’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Oggi domenica 23 giugno si gioca Marocco-Namibia, match valido per la Coppa d’Africa 2019. Le due squadre sono pronte per fare il proprio esordio nella rassegna continentale, l’appuntamento è per le ore 16.30 allo Stadio Al Salam de Il Cairo: nella capitale dell’Egito andrà in scena uno scontro vibrante e molto acceso il cui esito potrebbe risultare determinante per le sorti del gruppo D. Il Marocco parte con tutti i favori del ...

Coppa D’Africa 2019 - orari e programma delle partite di oggi (domenica 23 giugno). Come vederle in tv e streaming : Terza giornata di gare in Egitto, dove è in corso l’edizione 2019 della Coppa d’Africa, in cui si svolgeranno ben tre partite, tutte nel Cairo, a cominciare dalle ore 16.30, e dal confronto tra il Marocco e la Namibia, in una sfida fondamentale per iniziare bene il cammino nel torneo. Alle 19 toccherà invece al Senegal di Sadio Manè, che se la vedrà con la Tanzania nel gruppo C, lo stesso di Algeria e Kenya, che si daranno battaglia ...

Calcio - Coppa D’Africa 2019 : pareggio spettacolare tra Guinea e Madagascar : Un punto a testa e tanto spettacolo tra Guinea e Madagascar. Finisce 2-2 nella sfida che completa la seconda giornata della Coppa d’Africa 2019. Vantaggio iniziale della Syli Nationale con la rete di Keba, poi i due gol degli Scorpioni (Anicet ed Andria) ed infine il pareggio su rigore di Kamano. La prima occasione è per la Guinea con Cissé che serve Kamano, ma il suo destro a giro termina a lato di poco. La pressione degli “Elefanti ...

Coppa D’Africa - Guinea-Madagascar 2-2 : spettacolare pareggio nel gruppo B [FOTO] : 1/4 LaPresse ...