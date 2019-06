Coppa d’Africa 2019 | orari e programma delle partite di oggi domenica 23 giugno Come

Marocco-Namibia - Coppa d’Africa 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming. Le probabili formazioni : Oggi domenica 23 giugno si gioca Marocco-Namibia, match valido per la Coppa d’Africa 2019. Le due squadre sono pronte per fare il proprio esordio nella rassegna continentale, l’appuntamento è per le ore 16.30 allo Stadio Al Salam de Il Cairo: nella capitale dell’Egito andrà in scena uno scontro vibrante e molto acceso il cui esito potrebbe risultare determinante per le sorti del gruppo D. Il Marocco parte con tutti i favori del ...

Calcio - Coppa d’Africa 2019 : pareggio spettacolare tra Guinea e Madagascar : Un punto a testa e tanto spettacolo tra Guinea e Madagascar. Finisce 2-2 nella sfida che completa la seconda giornata della Coppa d’Africa 2019. Vantaggio iniziale della Syli Nationale con la rete di Keba, poi i due gol degli Scorpioni (Anicet ed Andria) ed infine il pareggio su rigore di Kamano. La prima occasione è per la Guinea con Cissé che serve Kamano, ma il suo destro a giro termina a lato di poco. La pressione degli “Elefanti ...

VIDEO Guinea-Magascar 2-2 - highlights - gol e sintesi Coppa d’Africa : pareggio pirotecnico tra Elefanti Nazionali e Scorpioni : Guinea e Madagascar hanno pareggiato per 2-2 nel match valido per la Coppa d’Africa 2019. Gli Elefanti Nazionali sono passati in vantaggio con Kaba al 6′, gli Scorpioni hanno ribaltato la contesa a inizio della ripresa con Anicet e Andria ma poi al 66′ è arrivata la rete del 2-2 definitivo di Kamano su calcio di rigore. Di seguito il VIDEO con i gol, gli highlights e la sintesi di Guinea-Madagascar 2-2. VIDEO highlights ...

LIVE Guinea-Madagascar 2-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : pareggio-show tra Elefanti Nazionali e Scorpioni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90+3′ Finisce 2-2 una bella partita specialmente nel secondo tempo! 90+2′ Cross di Traoré da sinistra che non viene intercettato da nessun compagno, in particolare Naby Keita che manca la palla di testa! 90+1′ Possesso di palla ora per il Madagascar ma non ci sono spazi. 90′ Sono tre i minuti di recupero! 88′ Attacca la Guinea ma il Madagascar chiude tutto. ...

LIVE Guinea-Madagascar 1-2 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : gli Scorpioni ribaltano il risultato in sei minuti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 62′ Per la Guinea entra Naby Keita ed esce Camara. 59′ Sul secondo corner colpo di testa alto di Camara. 59′ Due calci d’angolo consecutivi per la Guinea! 56′ Lancio da lontano di Razakanantenaina, Andriamahitsinoro stoppa e trafigge Aly Keita! risultato completamente ribaltato! 55′ GOOOOOOL DEL MADAGASCAR! ANDRIAMAHITSINORO! 53′ Primo ammonito della ...

LIVE Guinea-Madagascar 1-1 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : pareggiano all’inizio del secondo tempo gli Scorpioni! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 50′ Calcio d’angolo dalla sinistra deviato di testa in rete da Andrianantenaina, colpevole brutta uscita di Aly Keita! 49′ PAREGGIOOOOOOOOOO DEL MADAGASCAR! Andrianantenaina! 49′ Janvier ferma un cross dalla sinistra del Madagascar mette in angolo. 48′ circolazione di palla da parte della Guinea. 46′ Nessun cambio nelle due formazioni dopo ...

LIVE Guinea-Madagascar 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Elefanti Nazionali meritatamente in vantaggio all’intervallo! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.47 Guinea meritatamente in vantaggio per le due chiare occasioni avute oltre al gol ma Madagascar molto ben messo in campo, si è fatto bucare solo dalla ditta Diawara-Kaba in occasione del vantaggio degli Elefanti Nazionali. Appuntamento tra un quarto d’ora per il secondo tempo! 45+1′ Finisce qui il primo tempo! 45′ Un solo minuto supplementare. 44′ Si gioca ora a ...

LIVE Guinea-Madagascar 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Elefanti Nazionali in vantaggio con Kaba su assist di Diawara! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41′ Per Kaba, attaccante del Digione, è il primo gol con la maglia della sua nazionale. 40′ Altro pallone fuori misura del Madagascar che finisce comodamente tra i piedi di Aly Keita. 38′ Si perde sul fondo un altro tentativo degli Scorpioni. 37′ Il Madagascar prova a reagire ma è tutto chiuso dalla Guinea. 35′ Gran palla in profondità di Diawara, non c’è ...

LIVE Guinea-Madagascar 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : iniziato il primo tempo - una buona occasione per gli Elefanti Nazionali! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19′ Cross da destra sprecato dalla Guinea. 17′ Ora c’è possesso palla per il Madagascar poi il lancio in profondità di Andriamahitsinoro per Andriatsima è troppo lungo. 15′ Andriamahitsinoro finisce a terra, l’arbitro dice che non c’è fallo. 14′ Eccola l’occasione ed è per la Guinea: Cissé serve Kamano che prova il destro basso a giro largo di ...

LIVE Nigeria-Burundi 1-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : Ighalo regala la vittoria alle Super Aquile - nonostante una grande partita dei Passeri! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:55 OA Sport vi ringrazia per aver seguito le emozioni di questa sfavillante sfida e vi augura un buon proseguimento di serata. 20:53 La partita ha mostrato una sostanziale parità: il Burundi ha giocato, probabilmente, al di sopra delle proprie possibilità, la Nigeria l’esatto contrario, se le Super Aquile vorranno lottare per il trofeo, nelle prossime partite dovranno alzare il ...

LIVE Nigeria-Burundi 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : le Super Aquile non riescono a sbloccare la situazione! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75′ 15′ ALLA FINE! 74′ Terzo ed ultimo cambio per la Nigeria: Paul Onuachu lascia il posto a Odion Ighalo. 73′ Sarà corner per il Burundi, attenzione! 71′ Chukwueze ne Supera 4, ma poi il suo tiro non è preciso, altra azione sprecata. 69′ La Nigeria non sta facendo toccare palla agli avversari in questi minuti, ma la porta sembra invalicabile. 67′ ...

LIVE Nigeria-Burundi 0-0 - Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA : inizia il secondo tempo - Super Aquile a caccia dei tre punti! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56′ Ricordiamo che il VAR sarà disponibile solo dai Quarti di finale. 55′ C’è tanta tensione, l’arbitro deve richiamare più volte i giocatori. 53′ Omeruo sfiora la traversa di testa, su cross di Mikel. 51′ Dopo questo match, alle ore 22:00, si giocherà la seconda partita del Gruppo B, Guinea-Madagascar. 49′ Brutto fallo di Iwobi, sarà calcio di ...