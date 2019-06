Colombia-Paraguay | formazioni | quote e dove vederla in streaming-tv

termometropolitico

(Di domenica 23 giugno 2019)in-tv Domenica 23 Maggio 2019 alle ore 21:00 (ora italiana), all’Arena Fonte Nova di Salvador Bahia si giocherà l’ultima partita del Girone B di Copa America,: opportunità per i paraguaiani La, già qualificata come prima del girone, farà riposare i suoi pezzi pregiati in vista dei quarti di finale, mentre il– grazie al punto di vantaggio sull’Argentina in classifica – si gioca le sue buone possibilità di giocare i quarti. Gli argentini invece sperano che Zapata e compagni continuino a vincere, per non trasformare questa Copa America in un ennesimo fallimento. Sempre ammesso che riescano a battere il Qatar, cosa non scontata dato il rendimento avuto sin ora. Le probabili(4-3-3): Ospina; Medina, Gonzalez, ...

Betpointnews : Coppa America - Le partite di oggi: - h.21:00 Qatar - Argentina; - h.21:00 Colombia - Paraguay. -