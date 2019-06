Clamoroso | “Higuain potrebbe trasferirsi in Italia | non alla Juventus | la situazione

forzazzurri

(Di domenica 23 giugno 2019) Secondo la Gazzetta dello Sport Rocco Commisso blinda Federico Chiesa e rilancia. Il nuovo patron della Fiorentina non lascerà il gioiello della Nazionale, nonostante il forte pressing di Inter e della. Commisso vuole rilanciare la squadra gigliata e punta al colpo ad effetto anche in entrata. Nei pensieri del neo-proprietario della Fiorentina ci sarebbe Gonzalo Higuain, sarebbe un colpo che infiammerebbe il popolo viola, il futuro dell’ ex bomber del Napoli sembra lontano dnonostante l’arrivo in panchina di Sarri. Per Gonzalo rimarrebbe in piedi l’ipotesi Roma nell’affare Zaniolo, ma oltre ai giallorossi anche la pista gigliata non sarebbe da escludere dopo la parentesi in prestito al Chelsea. Lo scoglio da superare per arrivare al ‘Pipita’ sarebbe l’ingaggio, visto che il numero nove in bianconero percepisce 7,5 ...

