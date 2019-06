Ciclismo | European Games 2019 | tutti gli italiani in gara oggi La startlist e i

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019)si svolgerà la prova in linea maschile diaglidi Minsk (Bielorussia). I corridori dovranno affrontare 12 volte un circuito cittadino di 15 km per un totale di 180 km. Il percorso è prevalentemente pianeggiante, con qualche breve strappo non impegnativo e sulla carta si adatta quindi ai velocisti. Saranno cinque gliin. La Nazionale guidata dal CT Davide Cassani si affiderà a Davide Ballerini, Niccolò Bonifazio, Marco Canola, Dario Cataldo e Mattia Cattaneo. Una squadra forte, con il capitano che dovrebbe essere Ballerini, che può far valere le sue doti veloci per imporsi su questo tracciato, ma anche gli altri azzurri potranno dire la loro in base ai differenti scenari tattici della. Tra i corridori da tenere in considerazione per la vittoria citiamo il francese Marc Sarreau, il rumeno Eduard Michael Grosu, il bielorusso Alexandr ...

