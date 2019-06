Ciclismo | European Games 2019 | Davide Ballerini e Dario Cataldo per una medaglia

oasport

(Di domenica 23 giugno 2019) Tra gli appuntamenti più attesi del programma degli, competizione interdisciplinare in corso di svolgimento a Minsk, in Bielorussia, c’è sicuramente la prova in linea maschile di. La concomitanza con diversi appuntamenti di primo piano del caleninternazionale è la principale ragione dietro l’assenza di nomi di primo piano nel gruppo partenti, ma rappresenta anche un’opportunità in più per la spedizione azzurra, senza alcun dubbio la formazione più competitiva al via. Il tracciato cittadino della capitale bielorussa si svilupperà sulla distanza di 15 km e dovrà essere ripetuto 12 volte, per un totale di 180 km. La mancanza di difficoltà altimetriche significative rende l’arrivo in volata l’esito più probabile, anche se considerato il numero ridotto di elementi per squadra non sarà semplice tenere compatta la corsa e un attacco da lontano potrebbe ...

zazoomnews : Ciclismo femminile European Games 2019: Olanda dominante con Wiebes che batte Vos Balsamo quinta - #Ciclismo… - IlPedaleRosa : Aromitalia Basso Bikes @TeamVaiano, super #RasaLeleivyte nona agli 'European Games': - zazoomblog : LIVE European Games 2019 in DIRETTA: Italia di bronzo nell’arco Medves in semifinale nel judo! Ultimi km per il cic… -