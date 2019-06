Cgil:M5S tradisce lavoro, mancato patto

Il M5S "attacca lae secondo loro difende peggio del governo i lavoratori ma non parla di "gaffe" o "favori" di un esecutivo a trazione leghista che fa condoni, blocca opere pubbliche, divide il Paese,assente nelle grandi vertenze" Così il portavoce del Segretario del sindacato. "Non parliamo delle promesse non mantenute o tradite:ripristino dell'articolo 18, diminuzione del precariato, diminuzione della povertà, diminuzione del subappalto (aumentato)" "In Parlamento c'è la Carta Dei Diritti con 1,5 milioni di firme",ricorda.(Di domenica 23 giugno 2019)