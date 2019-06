Cerca di scavalcare la cancellata della Sapienza | ma rimane infilzato | ragazzo in fin di

huffingtonpost

(Di domenica 23 giugno 2019) Voleva partecipare alla Notte Bianca, la festa organizzata dagli studenti dentro la città universitaria de La, evitando di pagare il biglietto di ingresso. Ma la notte di Francesco G., 26 anni, è finita in tragedia.Ilsi è ferito in maniera grave, recidendosi l’arteria femorale, mentre tentava diil muro di cinta, in viale dell’Università, di fronte al civico 30.Operato d’urgenza al Policlinico Umberto I ieri pomeriggio, le sue condizioni, come rende noto il bollettino medico del Policlinico Policlinico Umberto I, rimangono gravi e la prognosi riservata.nelladel campus universitario.

