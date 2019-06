Calciomercato Milan | Kessié non rientra nei piani di Giampaolo | possibile uno scambio

Calciomercato Milan : resistono le idee Torreira e Ceballos : Calciomercato Milan: resistono le idee Torreira e Ceballos Dopo aver finalmente annunciato Marco Giampaolo come nuovo allenatore e in attesa del verdetto finale dell’UEFA che potrebbe escluderlo dalle coppe europee questa stagione entrante, per il Milan è tempo di organizzare il Calciomercato. Obiettivo ricostruire il centrocampo Se da una parte i rossoneri stanno chiudendo per il difensore millennial turco dello Stoccarda Ozan ...

Calciomercato Roma – Scatto per Veretout - superato il Milan : la Fiorentina però non fa sconti sul prezzo : La Roma supera il Milan nella corsa a Veretout: i giallorossi pronti a chiudere, nonostante gli ultimi tentativi di ammorbidire le richieste della Fiorentina che sembra inamovibile Il Milan continua a muoversi con incertezza sul mercato e dopo l’inserimento dell’Inter su Sensi, resta a guardare quello della Roma su Veretout. Il centrocampista della Fiorentina piace molto al neo allenatore giallorosso Fonseca che ha dato disposizione di ...

Calciomercato frenetico. Atalanta - colpo da Champion - l' Inter scippa Sensi al Milan : La prima settimana dell' Inter nella nuova sede di Porta Nuova è stata ricca di incontri e visite da parte di agenti e dirigenti di altre squadre. In via della Liberazione si è fatto vivo Oscar Damiani che sta definendo il trasferimento di Agoumé (17) per circa 6 milioni dal Sochaux, oltre a ragiona

Calciomercato sabato 22 giugno : Milan su Schick. Inter : Sensi si avvicina. Cagliari - c’è Traorè! : Calciomercato 22 giugno- Il Calciomercato si prepara ad entrare nel vivo nel corso dell’estate. Ecco tutte le trattative di oggi sabato 22 giugno. JUVENTUS– Sarri potrebbe abbracciare presto sia Rabiot, sia una nuova mezz’ala. Piace Pogba, ma le eccessive richieste del Manchester United (120 milioni di euro), potrebbero frenare la trattativa. In alternativa pronto Milinkovic […] L'articolo Calciomercato sabato 22 giugno: ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La risposta di Borja Mayoral sul Milan - gli acquisti di Genoa e Bologna - l’offerta del Barcellona per Neymar - tutte le altre trattative : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Borja Mayoral SUL Milan – Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ...

Calciomercato Milan - Borja Mayoral : “Io in rossonero?” - lui risponde così : Borja Mayoral è uno degli obiettivi di Maldini, questo è emerso dal viaggio dell’ex capitano rossonero a Madrid. Ma il giovane attaccante, come riporta AS, ha parlato del suo futuro direttamente dal ritiro della Spagna Under 21, con cui sta giocando l’Europeo di categoria. Ecco le sue parole. “Sono aperto a tutti i tipi di club, ho già avuto una esperienza della Germania (al Wolfsburg) e mi è piaciuto. Sì è vero, mi piace ...

Calciomercato Roma - previsto un incontro con l’agente di Veretout : il Milan pronto a tirarsi fuori : Il club giallorosso incontrerà il procuratore di Veretout per trovare l’intesa sull’ingaggio, si raffredda invece la pista Milan La Roma fa sul serio per Jordan Veretout, individuato come obiettivo principale per il centrocampo di Fonseca. Lunedì, secondo Gianlucadimarzio.com. il club giallorosso incontrerà l’agente del calciatore, per provare a raggiungere un’intesa sulla durata del contratto e ...

Calciomercato Milan – Maldini - colloquio positivo con il Real Madrid : ecco gli obiettivi rossoneri : Paolo Maldini incontro i dirigenti del Real Madrid per sondare la disponibilità di alcuni giovani talenti: il Milan pesca fra i talentuosi esuberi dei Blancos “È andata bene“, poche parole quelle pronunciate da Paolo Maldini al suo ritorno da Madrid. Poche parole, che però fanno sorridere i tifosi del Milan. Il neo dirigente rossonero si è recato nella capitale spagnola per sondare i margini di cessione di alcune stelle che i ...

Calciomercato Milan - missione a Madrid : spesa in casa Real : Calciomercato Milan – Il Milan ha deciso di affidarsi all’allenatore Giampaolo, una scelta coraggiosa per provare a migliorare il risultato della scorsa stagione e conquistare la qualificazione alla prossima Champions League. Nel frattempo la dirigenza non sta di certo a guardare, nelle ultime ore missione a Madrid per provare ad intavolare qualche trattativa. Il nome in cima alla lista è sicuramente quello di Dani Ceballos, il ...

Calciomercato news 21 giugno - trattative/ Milan - Inter - Juventus - Roma ultime notizie : Calciomercato news 21 giugno, le trattative e le ultime notizie su Milan, Inter, Juventus, Roma. Bianconeri pronti a dire addio a Mandzukic

Calciomercato - Antony si offre al Milan mentre i dirigenti rossoneri volano a Madrid : In un'intervista esclusiva con Calciomercato.com, l'attaccante 19enne Antony ha parlato del calcio italiano, di un possibile trasferimento in Italia e di molte altre cose. Grazie alla sua qualità, molti grandi team lo stanno tenendo d'occhio. Il Milan era una di queste squadre, quando Leonardo era ancora un dirigente del club rossonero. Tuttavia, da quando ha lasciato il Milan al termine della scorsa stagione, l'interesse si è apparentemente ...

Calciomercato Milan - la prima idea di Giampaolo è Schick : possibile scambio con Cutrone : Calciomercato Milan – Arrivata l’ufficialità di Marco Giampaolo come nuovo allenatore del Milan. Il tecnico di Bellinzona ha già fatto il nome di un suo pupillo per il mercato: Patrick Schick. Il ceco è in cima alla lista dei desideri del neo-allenatore rossonero, che lo ha “cresciuto” alla Sampdoria e lo vorrebbe rilanciare al Milan, dopo gli anni non positivi alla Roma. I giallorossi sparano alto: 30-35 milioni ...

Calciomercato Milan : c’è Schick per Giampaolo - Suso e Cutrone gli farebbero spazio : E’ l’attacco uno dei nodi del Calciomercato del Milan. Marco Giampaolo, ufficializzato ieri sera come nuovo allenatore, vorrebbe tornare a lavorare con Patrik Schick mentre sono decisamente in ribasso le quotazioni di permanenza di Cutrone e Suso. L’idea di strappare il talentuoso ceco alla Roma viene riportata questa mattina in prima pagina da La Gazzetta dello Sport. I giallorossi considerano cedibile il giocatore, ma vogliono rientrare del ...