Calciomercato Lazio | si rinnovano le fasce | ma non solo Ecco gli obiettivi

termometropolitico

(Di domenica 23 giugno 2019): sile, ma nongliDopo una stagione in chiaroscuro, laha sicuramente bisogno di rafforzarsi durante questa campagna di mercato estiva. Se in campionato le cose non sono andate come si sperava alla vigilia, in Coppa Italia è arrivato poi un successo che ha risollevato le sorti dei biancocelesti, che senza quella coppa vinta si sarebbero resi protagonisti di una stagione particolarmente fallimentare. L’obiettivo Champions League permane anche l’anno prossimo, motivo per il quale servono rinforzi di spessore che andranno a migliorare la qualità della rosa gestita anche nella prossima stagione da Simone Inzaghi, riconfermatissimo nonostante le voci che lo volevano lontano da Roma. Di seguito,qualche obiettivo di mercato della. LEGGI ANCHE:Milan: resistono le idee Torreira e ...

DiMarzio : #Calciomercato | #Lazio, #Wallace in uscita: direzione #Flamengo - DiMarzio : #Lazio, dura risposta di #LuisAlberto a #Lotito: 'Le sue parole mi hanno dato fastidio, non le capisco'. E sul futu… - SSLazioOrg : RT @LazioNews_24: Calciomercato / BOMBA dalla Croazia: 'LAZIO IN POLE PER MANDZUKIC' I dettagli ?? #SSL #sslazio #Lazio #mercato #calciome… -