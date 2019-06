Calciomercato Europeo | Affari e Trattative del 23-06-2019

lanotiziasportiva

(Di domenica 23 giugno 2019) Il Manchester United è alla ricerca di un difensore centrale, Kessie nel mirino di tre club di Premier. Ledei principali club europei.Lo Shanghai Shenshua ha offerto all’Inter 25 milioni di euro per Ivan Perisic (30). Al giocatore sono stati proposti 12 milioni d’ingaggio, ma il croato avrebbe rifiutato preferendo restare a Milano magari aspettando una chiamata dalla Premier League. Nerazzurri che avrebbero definito l’acquisto di Vitaly Mykolenko (20) esterno offensivo della Dinamo Kiev.L’Heerenveen ha acquisito in prestito l’attaccante Jens Odgaard (20) dal Sassuolo. L’approdo del danese in Eredivisie potrà permettergli un impiego maggiore, dato che in questa stagione è riuscito a raccogliere soltanto una presenza. Intanto, Dani Alves (36), ha ufficializzato l’addio al Paris Saint-Germain sul suo profilo Instagram.Per la difesa ...

